Alanya'da bir kişinin silah tehdidiyle dağlık alana kaçırıldığı ve ailesine baskı yapılarak 15 milyon euro tutarında senet imzalatıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonun ardından bir şüpheli serbest bırakılırken 7 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 silah ile başka kişilere ait olduğu değerlendirilen çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

ALANYA'DA KAÇIRMA VE ŞANTAJ İDDİASI

19 Ekim 2026 tarihinde kamuoyuna yansıyan soruşturmaya ilişkin bilgilere göre, Alanya'da yaşayan H.G. isimli kişinin silah zoruyla dağlık bir bölgeye götürüldüğü öne sürüldü. Şüphelilerin, H.G.'nin ailesine baskı uygulayarak toplam 15 milyon euro değerinde senet imzalattığı iddia edildi.

İddialara göre H.G., kaçırılmasından iki gün sonra serbest bırakıldı. Olayın ardından yapılan şikâyet üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

8 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerin adresleri belirlendi. Polis ekipleri, tespit edilen ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında M.O. isimli kadın şüpheli ile S.G., V.T.T., Z.G., T.C.A., M.E., Ş.B.A. ve N.H. gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında silahlı yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve senetlerle bağlantılı suç iddiaları kapsamında işlem yapıldığı bildirildi.

ARAMALARDA 2 SİLAH VE ÇOK SAYIDA SENET BULUNDU

Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 silah ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi. Söz konusu belgeler arasında, soruşturmanın merkezindeki olay dışında başka kişilere zorla imzalatıldığı ileri sürülen senetlerin de bulunduğu belirtildi.

Bu bulgu, soruşturmanın yalnızca H.G.'nin kaçırılmasıyla sınırlı kalmayabileceğini gösteren önemli bir ayrıntı olarak öne çıktı. Ancak ele geçirilen belgelerin kaç kişiye ait olduğu, toplam parasal değerleri ve başka mağdurlarla bağlantılarının kesinleşip kesinleşmediği konusunda doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

7 ŞÜPHELİ ALANYA ADLİYESİNE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından şüphelilerden N.H. serbest bırakıldı. Diğer 7 şüpheli ise 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Alanya Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık ifadeleri sonrasında tutuklama veya adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edilip edilmediğine ilişkin henüz doğrulanmış bir karar bulunmuyor. Adliyeye sevk işlemi, şüpheliler hakkında tutuklama kararı verildiği anlamına gelmiyor.

ANTALYA EMNİYETİNİN ÖNCEKİ OPERASYONUNDA 6 TUTUKLAMA

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün 24 Mart 2023 tarihinde yayımladığı resmî duyuru, kentte senet ve çeklerle bağlantılı suç iddialarına yönelik daha önce gerçekleştirilen bir operasyonu ortaya koyuyor. Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen söz konusu tefecilik soruşturmasında 8 şüpheli yakalanmış, 10 kişinin mağdur veya müşteki sıfatıyla ifadesi alınmıştı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün 2023 tarihli açıklamasına göre, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında senet, çek, sözleşme ve 2 ajanda ele geçirilmişti. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklanırken 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu operasyonun 19 Ekim 2026 tarihinde Alanya'da gündeme gelen soruşturmayla bağlantılı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

ZORLA İMZALATILAN SENETLERDE HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Türk Borçlar Kanunu'nun 37. maddesine göre, korkutma sonucunda sözleşme yapan kişi, sözleşmeyle bağlı tutulamayabilir. Kanunun 39. maddesi ise korkutmanın etkisinin ortadan kalkmasından itibaren bir yıl içinde sözleşmeyle bağlı olunmadığının bildirilmesine ilişkin düzenleme içeriyor.

Bu nedenle tehdit altında senet imzaladığını ileri süren kişilerin, olayın ceza soruşturması boyutunun yanı sıra senedin hukuki geçerliliği ve olası icra işlemleri bakımından da haklarını değerlendirmesi önem taşıyor. Ceza soruşturmasının başlatılması, senedin kendiliğinden geçersiz hâle geldiği veya icra takibinin otomatik olarak durduğu anlamına gelmiyor.

Benzer durumlarla karşılaşan vatandaşlar Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk birimlerine başvurabiliyor. Senetle ilgili bir icra takibi başlatılmışsa uygulanabilecek itiraz ve dava yolları, belgenin niteliğine ve takibin türüne göre değişebiliyor.

SORUŞTURMADA GÖZLER ADLİ KARARDA

Alanya'daki soruşturmada 19 Ekim 2026 itibarıyla doğrulanabilen son gelişme, gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'sinin adliyeye sevk edilmesi oldu. Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında şüpheliler hakkında verilecek adli kararlar ve ele geçirilen çek ile senetlerin incelenmesinden elde edilecek bulgular önem taşıyor.

Olayın ayrıntıları haber kaynaklarında Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen polis çalışmasına dayandırılırken, Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün resmî internet sitesinde bu olaya özel ve ayrıntıları doğrulayan bir duyuruya ulaşılamadı. Bu nedenle kaçırma, tehdit ve zorla senet imzalatma iddiaları kesinleşmiş yargı kararı olarak değil, devam eden soruşturmanın konusu olarak değerlendiriliyor.