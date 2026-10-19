İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye hakkında yaptığı son açıklamalar uluslararası gündemde dikkat çekti. Tel Aviv'de düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Netanyahu, Türkiye ile İsrail arasında doğrudan askerî çatışma ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Netanyahu'nun açıklamalarında ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerine de değinmesi dikkat çekti.

TÜRKİYE İLE ÇATIŞMA SORUSUNA YANIT VERDİ

Basın toplantısında Netanyahu'ya, İsrail'in Türkiye ile olası bir çatışmaya hazır olup olmadığı ve Ankara'nın Washington ile yakın ilişkilerinin bu ihtimali nasıl etkilediği soruldu.

İsrail Başbakanı, Türkiye ile doğrudan askerî çatışmaya girmek istemediklerini belirterek böyle bir gelişmeyi önlemeye çalıştığını söyledi.

Netanyahu, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Umarım Türkiye ile doğrudan bir çatışmaya girmeyiz. En azından ben bunun için çabalıyorum."

'TRUMP İLE TÜRKİYE KONUSUNDA FARKLI DÜŞÜNÜYORUZ'

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın ilişkilerine de değindi.

Washington ile Tel Aviv arasında Türkiye'ye yönelik yaklaşım farklılıkları bulunduğunu belirten Netanyahu, Trump'ın ABD'nin, kendisinin ise İsrail'in çıkarlarını gözetmek zorunda olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı, Türkiye konusunda Trump ile görüş ayrılığı yaşadıklarını açıkça dile getirdi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER GERİLİMİ ARTIRMIŞTI

Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler, son aylarda özellikle Suriye'deki askerî gelişmeler ve Gazze politikaları nedeniyle gerilimli bir seyir izliyor.

Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Suriye'deki askerî faaliyetlerinden rahatsızlık duyduklarını belirtmişti.

Ankara ise Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurgulayarak İsrail'in bölgedeki askerî faaliyetlerine tepki göstermişti.

F-35 KONUSUNDA DA TÜRKİYE'YE KARŞI ÇIKMIŞTI

Netanyahu, temmuz ayında ABD basınına verdiği röportajda Türkiye'ye F-35 savaş uçakları ve savaş uçağı motorları sağlanmasına karşı olduğunu açıklamıştı.

Böyle bir adımın Orta Doğu'daki askerî güç dengesini değiştirebileceğini savunan Netanyahu, İsrail'in bölgedeki hava üstünlüğünün korunması gerektiğini ileri sürmüştü.

GÖZLER ANKARA VE WASHINGTON'DA

Netanyahu'nun son açıklamaları, Türkiye-İsrail ilişkilerinin yanı sıra ABD'nin iki ülkeye yönelik politikalarını da yeniden gündeme taşıdı.

İsrail Başbakanı'nın doğrudan çatışmadan kaçınmak istediğini belirtmesine rağmen, Suriye ve bölgesel güvenlik konularındaki görüş ayrılıkları devam ediyor.

Açıklamaların ardından Türkiye ile İsrail arasındaki diplomatik ilişkilerin nasıl şekilleneceği merak ediliyor.