Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Volkswagen, kapsamlı yeniden yapılanma sürecinde yeni bir ücret tartışmasının merkezine yerleşti. Almanya'nın en büyük işçi sendikalarından IG Metall, şirket yönetiminin küresel ölçekte maaş artışlarını dondurmaya yönelik bir plan hazırladığını duyurdu.

Sendikanın açıklamasına göre Volkswagen yönetimi, insan kaynakları birimlerine mevcut ücret seviyelerinin korunması ve 2030 yılına kadar yeni maaş artışlarının öngörülmemesi yönünde talimat verdi.

Henüz toplu sözleşmeyle kesinleşmiş bir karar bulunmazken, söz konusu plan çalışan temsilcilerinin sert tepkisine neden oldu.

660 BİN ÇALIŞANI İLGİLENDİREN SIFIR ZAM PLANI

IG Metall'in aktardığı bilgilere göre Volkswagen Avrupa ve Dünya Genel İşyeri Konseyi, çalışanlara gönderdiği mesajda şirketin yeni ücret politikasına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Buna göre yönetimin, dünya genelindeki insan kaynakları sorumlularına 2030 yılına kadar ücret artışı yapılmamasını esas alan bir planlama talimatı verdiği belirtildi.

Ekim ayının başından itibaren geçerli olduğu öne sürülen talimatın, şirketin farklı ülkelerdeki ücret bütçelerini de etkilemesi bekleniyor.

Ancak bu durum, 660 bin çalışanın tamamının maaşının hukuken kesin olarak dondurulduğu anlamına gelmiyor. Ücret düzenlemeleri, ilgili ülkelerdeki iş sözleşmeleri ve toplu pazarlık süreçlerine bağlı olarak şekilleniyor.

ÇALIŞANLARIN ALIM GÜCÜ YÜZDE 10 ERİYEBİLİR

Sendika, ücretlerin uzun süre sabit tutulmasının enflasyon karşısında çalışanları zor durumda bırakacağını savunuyor.

IG Metall'e göre sıfır zam politikasının uygulanması halinde çalışanların satın alma gücünde 2030 yılına kadar en az yüzde 10'luk kayıp yaşanabilir.

Sendika temsilcileri, otomotiv sektöründeki ekonomik sorunların çalışanların ücret artışlarından vazgeçilerek çözülemeyeceğini belirtiyor.

SENDİKADAN TEPKİ: YÜZDE 5 ZAM İSTENİYOR

Volkswagen yönetiminin planına karşı çıkan IG Metall, yaklaşan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde ücret artışı talebini masaya taşımaya hazırlanıyor.

Sendika, Volkswagen çalışanları için yüzde 5 oranında maaş artışı istiyor.

Volkswagen yönetimi ise otomotiv sektöründeki yoğun rekabet ve artan maliyet baskısı nedeniyle bu talebin şirketin mevcut koşullarıyla bağdaşmadığını savunuyor.

Taraflar arasındaki görüşmelerin önümüzdeki dönemde daha da sertleşebileceği değerlendiriliyor.

ALMANYA'DA 275 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Volkswagen Grubu dünya genelinde yaklaşık 660 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Bu çalışanların yaklaşık 275 bini Almanya'da görev yaparken, 130 bin kişi doğrudan Volkswagen'in şirket içi toplu iş sözleşmesi kapsamında bulunuyor.

Grup bünyesindeki Audi, Porsche ve MAN gibi markalar da otomotiv sektöründeki ücret pazarlıklarından etkilenebilecek şirketler arasında yer alıyor.

50 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM AZALTMA HEDEFİ

Maaş tartışmaları, Volkswagen'in geniş kapsamlı yeniden yapılanma sürecinin devam ettiği bir dönemde ortaya çıktı.

Şirketin gelecek yıllarda dünya genelinde mevcut küçülme planlarına ek olarak yaklaşık 50 bin kişilik istihdam azaltımını hedeflediği bildirildi.

Söz konusu hedefin nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar ise işçi temsilcileriyle yapılacak müzakerelere bağlı olacak.

Volkswagen'in Almanya'daki bazı üretim tesislerinin uzun vadeli geleceğine ilişkin belirsizlikler de devam ediyor.

VOLKSWAGEN NEDEN TASARRUFA GİDİYOR?

Alman otomotiv üreticisi, özellikle Çinli otomobil markalarının artan rekabeti ve küresel pazardaki dönüşüm nedeniyle maliyetlerini düşürmeye çalışıyor.

Elektrikli otomobillere geçiş süreci, üretim yatırımları ve fiyat rekabeti de şirketin karşı karşıya bulunduğu başlıca zorluklar arasında gösteriliyor.

Volkswagen yönetimi, şirketin rekabet gücünü korumak için maliyet yapısının yeniden düzenlenmesi gerektiğini savunuyor.

Sendika ise çalışanların daha önce de önemli fedakârlıklarda bulunduğunu belirterek yeni tasarruf yükünün işçilere aktarılmasına karşı çıkıyor.

İŞ GÜVENCESİ ANLAŞMASI DEVAM EDİYOR

Volkswagen, eylül ayında yaptığı resmî açıklamada bazı toplu iş sözleşmelerini 31 Aralık 2026 itibarıyla sona erdirmek üzere bildirimde bulunduğunu duyurmuştu.

Ancak şirket, 2030 yılı sonuna kadar geçerli olan iş güvencesi hükümlerinin bu adımdan etkilenmediğini özellikle vurguladı.

Bu nedenle ücret müzakereleri ile mevcut iş güvencesi anlaşmasının birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

GÖZLER TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE

Volkswagen'deki maaş krizi, kasım ayı sonunda başlaması beklenen toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde yeni bir gerilim yarattı.

Şirket yönetiminin maliyetleri azaltma hedefi ile sendikanın ücret artışı talebi arasında nasıl bir uzlaşma sağlanacağı henüz bilinmiyor.

Müzakerelerden çıkacak sonuç, yalnızca Volkswagen çalışanları için değil, Alman otomotiv sektöründeki diğer ücret pazarlıkları açısından da önem taşıyor.