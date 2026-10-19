Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında Alanya, Muratpaşa, Kepez ve Manavgat ilçelerinde son bir haftada düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 17 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 3 kişi tutuklandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

ALANYA DAHİL 4 İLÇEDE EŞ ZAMANLI ÇALIŞMALAR

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince yürütülen çalışmalar kapsamında Muratpaşa, Kepez, Alanya ve Manavgat ilçelerinde belirlenen iş yerleri, depolar ve ikametlerde aramalar gerçekleştirildi. Kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde farklı türlerde ürünlere el konuldu.

Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı bilgilere göre operasyonlarda 2 bin 520 adet kaçak makaron, 1.426 paket kaçak sigara, 263 litre ve 30 şişe kaçak içki, 69 adet kaçak emtia ile 1 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Açıklamada ele geçirilen ürünlerin ilçelere göre dağılımına ilişkin ayrı bir bilgi verilmedi.

ORGANİZE SUÇ SORUŞTURMASINDA 2 TUTUKLAMA

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının yanı sıra suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik yürütülen bir soruşturmada 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı.

5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet kapsamında yürütülen 7 ayrı olayda ise 12 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi. Bu şüphelilerden 1'i tutuklanırken, iki soruşturma grubunda toplam tutuklu sayısı 3'e ulaştı.

ARANAN 4 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Emniyet ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmaları kapsamında haklarında yakalama kaydı bulunan 4 kişi daha yakalandı. Söz konusu kişilerin hangi suçlardan arandığına ve yakalandıkları ilçelere ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIYOR?

Operasyonların hukuki dayanağını oluşturan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, kaçak eşyanın ülkeye sokulması, ticari amaçla bulundurulması ve satışa sunulması gibi fiillere yönelik cezai düzenlemeler içeriyor. Uygulanacak yaptırım, ürünün niteliğine ve suçun işleniş biçimine göre değişiyor.

Özellikle tütün mamulleri, makaron ve alkollü içkilere ilişkin kaçakçılık faaliyetleri, vergi kaybının yanı sıra ürünlerin denetim dışı olması nedeniyle tüketici güvenliği açısından da risk oluşturabiliyor. Kaçak ürünlerin tespiti ve suç unsurlarının değerlendirilmesi ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüyor.

ALANYA'DAKİ OPERASYONUN AYRINTILARI AÇIKLANMADI

Antalya Emniyet Müdürlüğünün son bir haftalık çalışmalarına ilişkin açıklamasında Alanya, operasyon düzenlenen dört ilçe arasında yer aldı. Ancak Alanya'da kaç adrese operasyon yapıldığı, ilçede kaç şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildiği ve ele geçirilen ürünlerin ne kadarının Alanya'da bulunduğu belirtilmedi. Bu nedenle açıklanan rakamlar Alanya'ya değil, dört ilçeyi kapsayan çalışmaların toplamına ait.

Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin yasaların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.