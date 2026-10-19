Antalya Valiliği, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında D-400 kara yolunda uygulanacak yeni trafik düzenini duyurdu. Açıklamaya göre 9-13 Kasım 2026 tarihleri arasında Dikmen Kavşağı ile Altınova Kavşağı arasındaki bölümde, bölünmüş yolun Antalya-Alanya yönündeki taşıt yolu çift yönlü ulaşıma ayrılacak. Düzenleme, Alanya'dan Antalya şehir merkezine ve havalimanına seyahat edecek sürücüleri de ilgilendiriyor.

D-400 KARA YOLUNDA HANGİ BÖLÜM ETKİLENECEK?

Antalya Valiliğinin 16 Ekim 2026'da kamuoyuna yansıyan ulaşım planına göre uygulama, Serik ilçesindeki Dikmen Kavşağı (Belek-Kadriye Dönüş Kavşağı) ile Antalya'daki Altınova Kavşağı (TEDAŞ) arasını kapsıyor. Belirtilen güzergâhta trafik akışının yeniden düzenlenmesiyle uluslararası organizasyona katılacak heyetlerin ulaşımının sağlanması ve kentteki günlük trafik hareketliliğinin yönetilmesi hedefleniyor.

Planlanan uygulamada D-400'ün Antalya-Alanya istikametindeki taşıt yolu hem gidiş hem geliş yönündeki araçlar tarafından kullanılacak. Bu nedenle sürücülerin özellikle geçici trafik işaretlerine, hız sınırlamalarına ve görevlilerin yönlendirmelerine uyması önem taşıyor. Açıklanan düzenleme, Antalya-Alanya kara yolunun tamamını değil, belirtilen kavşaklar arasındaki kesimi kapsıyor.

ALANYA'DAN ANTALYA'YA GİDECEK SÜRÜCÜLER İÇİN UYARI

Alanya, Manavgat ve Serik üzerinden Antalya'ya seyahat edecek sürücülerin 9-13 Kasım tarihlerinde yolculuk sürelerini trafik düzenlemesini dikkate alarak planlamaları gerekiyor. Özellikle Antalya Havalimanı'na ulaşacak yolcuların uçuş saatlerinden önce yeterli zaman ayırması ve güzergâhtaki güncel trafik durumunu kontrol etmesi öneriliyor.

Valilik tarafından duyurulan plan, söz konusu kesimde trafik yoğunluğu yaşanabileceğine işaret ediyor. Ancak uygulamanın araçların seyahat süresini kaç dakika artıracağına ilişkin doğrulanmış bir tahmin bulunmuyor. Bu nedenle belirli bir gecikme süresi öngörmek mümkün değil.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ DE DÜZENLENECEK

COP31 kapsamında yalnızca özel araç trafiği değil, şehirler arası yolcu taşımacılığı da yeniden planlanıyor. Valilik açıklamasında, 9-13 Kasım tarihlerinde şehirler arası otobüs seferlerinin 22.00-06.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

İlçeler arası otobüs seferlerinde de düzenlemeler öngörülüyor. Bu nedenle Alanya-Antalya arasında otobüsle seyahat edecek vatandaşların bilet almadan veya terminale gitmeden önce ilgili taşımacılık firmasından güncel hareket saatlerini öğrenmesi gerekiyor.

YÜK TAŞIMACILIĞI VE AKARYAKIT SEVKİYATINA SAAT PLANLAMASI

Antalya Valiliğinin ulaşım tedbirleri kapsamında kamyon ve diğer yük taşıma araçlarının sevkiyatlarını 22.00-06.00 saatleri arasındaki düzenlemeleri dikkate alarak planlamaları istendi. Ana ulaşım güzergâhındaki akaryakıt teslimatlarının ise 00.00-06.00 saatleri arasında yapılması öngörülüyor.

Bu planlama, Antalya ile Alanya arasında faaliyet gösteren lojistik firmaları, tedarikçiler ve ticari taşımacılık yapan işletmeler açısından da önem taşıyor. İşletmelerin sevkiyat programlarını açıklanan tarihlere göre gözden geçirmesi gerekiyor.

ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN TRAFİK YOĞUNLUĞUNA İŞARET ETTİ

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Ekim 2026'da yaptığı ve Demirören Haber Ajansı tarafından aktarılan açıklamasında, COP31 süresince D-400'ün bir yönünün organizasyon ulaşımına ayrılacağını, diğer yönünde ise gidiş ve geliş trafiğinin birlikte sağlanacağını belirtti. Şahin, düzenlemenin kent trafiğinde ciddi yoğunluk oluşturabileceğini ifade etti.

Vali Şahin aynı açıklamasında, yapımı devam eden Antalya-Alanya Otoyolu'nun ulaşımı rahatlatmasının beklendiğini ve projenin 2028 yılının ortalarında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Ancak söz konusu otoyol projesi, Kasım 2026'daki geçici trafik tedbirlerine alternatif olarak hizmete girmiş değil.

COP31 NEDENİYLE TOPLU TAŞIMA ÇAĞRISI YAPILDI

Antalya Valiliği, uluslararası organizasyon süresince şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla vatandaşların tramvay ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarını tercih etmesini önerdi. Özel araç kullanımının gerekli olduğu durumlarda ise araç paylaşımına öncelik verilmesi istendi.

Valiliğin Eylül 2026'da yayımladığı resmî duyurular, COP31 hazırlıklarının yalnızca ulaşımla sınırlı olmadığını da gösteriyor. Antalya Pavilyonu ve Antalya Evi için çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği protokolleri imzalandı. Bu çalışmalar, uluslararası konferansın kentteki organizasyon ve tanıtım hazırlıklarının bir parçasını oluşturuyor.

TRAFİK DÜZENLEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Açıklanan takvime göre D-400 üzerindeki özel trafik tedbirlerinin 9 Kasım 2026'da başlaması ve 13 Kasım 2026'ya kadar uygulanması planlanıyor. Dolayısıyla 19 Ekim itibarıyla duyurulan değişiklik, ilerleyen tarihlerde hayata geçirilmesi öngörülen bir uygulama niteliği taşıyor.

Sürücülerin seyahatten önce Antalya Valiliği, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğünün güncel duyurularını kontrol etmesi önem taşıyor. Yol çalışmaları ve güzergâh bilgileri için Karayolları Genel Müdürlüğünün ALO 159 Yol Danışma hattından da bilgi alınabiliyor.

Uygulamanın başlangıç ve bitiş saatleri ile sahadaki trafik yönlendirmelerine ilişkin son kararların yetkili kurumların güncel açıklamalarından takip edilmesi gerekiyor.