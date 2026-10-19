SMS Grup Efeler Ligi'nde 2026-2027 sezonuna başlayan ON Hotels Alanya Belediyespor, ilk hafta karşılaşmasını rakibinin sahaya çıkmaması nedeniyle oynayamadı. İstanbul'da 17 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan Sultanbeyli Belediyespor karşılaşmasının sonucunu Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) belirleyecek. Alanya temsilcisinin 3-0 hükmen galip ilan edilmesi beklenirken federasyonun resmi fikstüründe karşılaşmaya ilişkin kesinleşmiş bir sonuç henüz yer almıyor.

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR NEDEN SAHAYA ÇIKMADI?

Efeler Ligi'ndeki dördüncü sezonuna giren Alanya Belediyespor'un rakibi Sultanbeyli Belediyespor, sezonun açılış karşılaşmasında sahaya çıkmadı. Bursa Büyükşehir Belediyespor'un yarışmacı haklarını devralarak lige katıldığı belirtilen İstanbul temsilcisinde, teknik heyet ve oyuncuların ödenmeyen alacakları nedeniyle müsabakayı boykot ettiği öne sürüldü.

Ancak oyuncuların ve teknik ekibin alacaklarına ilişkin iddialar konusunda kulüp yönetiminden veya Türkiye Voleybol Federasyonundan doğrulanmış ayrıntılı bir açıklamaya ulaşılamadı. Bu nedenle karşılaşmanın oynanamama gerekçesine ilişkin mali iddialar henüz kesinleşmiş bilgi niteliği taşımıyor.

FEDERASYONUN RESMİ KAYITLARINDA MAÇIN SONUCU BULUNMUYOR

Türkiye Voleybol Federasyonunun 16 Ekim 2026 tarihinde yayımladığı sezon açılış programında Sultanbeyli Belediyespor ile ON Hotels Alanya Belediyespor karşılaşması, 17 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Sultanbeyli Belediye Spor Salonu'nda oynanacak müsabakalar arasında gösterildi.

TVF'nin 19 Ekim itibarıyla erişilebilen resmi Efeler Ligi fikstüründe ise karşılaşmanın skor bölümünün boş olduğu görülüyor. Bu kayıt, Alanya Belediyespor'un hükmen galibiyetinin henüz resmen tescil edildiğinin söylenemeyeceğini gösteriyor.

Rakibin müsabakaya çıkmaması nedeniyle Alanya temsilcisinin 3-0 hükmen galip sayılması bekleniyor. Bununla birlikte karşılaşmanın sonucu, uygulanacak yaptırımlar ve puan durumuna etkisi federasyonun vereceği resmi kararla kesinleşecek.

ALANYA BELEDİYESPOR'UN YENİ SEZONDAKİ İLK RAKİBİ DEĞİŞTİ Mİ?

Türkiye Voleybol Federasyonunun 10 Ağustos 2026 tarihinde duyurduğu fikstür çekimi sonuçlarında, Alanya Belediyespor'un sezonun ilk haftasında Sultanbeyli Belediyespor ile karşılaşacağı açıklanmıştı. TVF Genel Sekreteri Nihal İşçi ile TVF Voleybol Ligleri ve Teknoloji Direktörü Orhan Aydın'ın gerçekleştirdiği kura çekiminde yeni sezonun eşleşmeleri belirlenmişti.

Federasyonun açıkladığı takvime göre Efeler Ligi'nde birinci devre 17 Ekim-26 Aralık 2026, ikinci devre ise 10 Ocak-4 Nisan 2027 tarihleri arasında oynanacak. Alanya temsilcisinin ilk hafta karşılaşmasının oynanamaması, takımın sonraki haftalara ilişkin açıklanmış maç programını değiştirmiyor.

ALANYA BELEDİYESPOR'UN İLK İÇ SAHA MAÇI 24 EKİM'DE

ON Hotels Alanya Belediyespor, sezonun ikinci haftasında İstanbul Gençlik Spor'u konuk edecek. Türkiye Voleybol Federasyonunun resmi fikstürüne göre karşılaşma 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşma, kırmızı-beyazlı ekibin 2026-2027 Efeler Ligi sezonunda Alanyalı taraftarların karşısına çıkacağı ilk lig mücadelesi olacak. Federasyonun yayın programında müsabakanın TVF Voleybol TV üzerinden yayımlanması planlanıyor.

ALANYA TEMSİLCİSİ İSTANBUL GENÇLİK'İ KUPADA YENMİŞTİ

Alanya Belediyespor'un ikinci haftadaki rakibi İstanbul Gençlik ile bu sezon daha önce karşılaştığı da resmi kayıtlarda yer alıyor. Türkiye Voleybol Federasyonunun 2027 AXA Sigorta Kupa Voley sonuçlarına göre iki ekip, 8 Ekim 2026 tarihinde İzmir'de karşı karşıya geldi.

Alanya Belediyespor, kupadaki mücadelede ilk iki seti 25-19 ve 25-22 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 25-23, 25-19 ve 16-14 kazanarak karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Böylece kırmızı-beyazlı ekip, ligde yeniden karşılaşacağı İstanbul Gençlik karşısında sezonun ilk resmi randevusunu kazanmış oldu.

Alanya temsilcisi, aynı organizasyonda 10 Ekim'de İBB Spor Kulübü'nü de 3-2 mağlup ederek grubundaki iki karşılaşmayı galibiyetle tamamladı. TVF'nin resmi sonuçlarına göre Alanya Belediyespor, grubunu 2 galibiyet ve 4 puanla ilk sırada bitirdi.

ALANYA BELEDİYESPOR'U ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

İstanbul Gençlik karşılaşmasının ardından Alanya Belediyespor, 27 Ekim Salı günü saat 19.00'da deplasmanda Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak. Türkiye Voleybol Federasyonunun fikstüründe bu müsabakanın İstanbul'daki TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacağı belirtiliyor.

Kırmızı-beyazlılar, 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da ise son şampiyon Ziraat Bankkart'ı Alanya'da ağırlayacak. Böylece Alanya temsilcisi, sezonun ilk iki haftasındaki belirsiz başlangıcın ardından kısa aralıklarla önemli karşılaşmalara çıkacak.

Alanya Belediyespor'un Sultanbeyli Belediyespor karşılaşmasından elde edeceği olası hükmen galibiyetin puan tablosuna yansıması için Türkiye Voleybol Federasyonunun resmi tescil kararı bekleniyor. Taraftarlar, maç sonucunu ve güncel fikstürü federasyonun resmi internet sitesinden takip edebilecek.

RESMİ KAYNAKLAR

Türkiye Voleybol Federasyonu, 16 Ekim 2026: SMS Grup Efeler Ligi'nde 2026-2027 Sezonu Başlıyor. https://tvf.org.tr/icerik/sms-grup-efeler-liginde-2026-27-sezonu-basliyor

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2026-2027 SMS Grup Efeler Ligi resmi fikstürü ve müsabaka sonuçları. https://tvf.org.tr/lig/efeler-ligi

Türkiye Voleybol Federasyonu, 10 Ağustos 2026: SMS Grup Efeler Ligi'nde 2026-2027 Voleybol Sezonunun Fikstür Çekimi Yapıldı. https://tvf.org.tr/icerik/sms-grup-efeler-liginde-2026-2027-voleybol-sezonunun-fikstur-cekimi-yapildi

Türkiye Voleybol Federasyonu, 2026-2027 AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler grup müsabakaları ve resmi sonuçları. https://fikstur.tvf.org.tr/