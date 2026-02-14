Hüseyin İÇLİ-Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat'tan bu yana kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), 214 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak bir daha haber alınamadı. Ailesi Salih Ertaş'a ulaşamayınca 11 Şubat akşamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Kulp Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (KUBAK), Kayapınar Belediyesi Arama Kurtarma, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi (DÜAK) ve jandarma ekipleri sevk edildi. 214 personelden oluşan ekipler, 5 dron, 1 kadavra ve iz takip köpeği kullanarak hem karadan hem havadan arama çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)