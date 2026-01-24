Türkiye’nin sağlık sisteminde "bu kadarına da pes" dedirten bir skandal patlak verdi. Üniversiteye girişte sunduğu belgelerin sahte olduğu anlaşılınca okulla ilişiği kesilen bir ismin, bu gelişmeye rağmen devlet hastanesinde hekim önlüğü giymeye ve hasta bakmaya devam ettiği ortaya çıktı. Skandal, kurumlar arasındaki denetim ve iletişim kopukluğunu gözler önüne serdi.

SAHTE BELGE İLE KAYIT OYUNU BOZULDU

Altınbaş Üniversitesi tarafından yürütülen geriye dönük incelemeler, büyük bir sahtecilik ağını deşifre etti. Üniversite yönetimi, kayıt sırasında sunulan evrakların sahte olduğunu tespit ettiği 8 kişinin ilişiğini derhal kesti. Bu isimler arasında yer alan Sultan D. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulurken, olayın boyutunun sadece üniversiteyle sınırlı kalmadığı anlaşıldı.

YETKİSİZ HEKİMLİK DÖNEMİ

Resmi belgelere yansıyan şoke edici takvime göre; Sultan D.’nin tıp fakültesindeki kaydı, "sahte evrak" tespiti üzerine 18 Temmuz 2022 tarihinde iptal edildi. Bu tarihten itibaren hekimlik yapma ehliyetini ve öğrencilik statüsünü hukuken kaybeden şahsın, sistemden derhal menedilmesi gerekiyordu. Ancak bürokrasi çarkları işlemedi.

BİR YIL BOYUNCA HASTANEDE GÖREV YAPTI

Skandalın en vahim boyutu Osmaniye Devlet Hastanesi’nde yaşandı. Kaydı silinen Sultan D., hiçbir şey olmamış gibi hastanede doktor olarak mesaisini sürdürdü. Gazeteci Murat Ağırel’in gündeme taşıdığı olaya göre; Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun incelemesi tamamlanana kadar geçen sürede şahıs görevde kaldı. Görevden uzaklaştırma kararı, kaydın silinmesinden aylar sonra, ancak 25 Ekim 2023 tarihinde alınabildi.

SİSTEMDEKİ GÜVENLİK AÇIĞI KORKUTTU

Hukuken hekim olma vasfını yitirmiş birinin yaklaşık bir yıl boyunca devlet hastanesinde hasta muayene edebilmesi, "Denetim zinciri nerede koptu?" sorusunu gündeme getirdi. Alanya’dan Edirne’ye kadar tüm Türkiye’de sağlık hizmeti alan vatandaşları tedirgin eden bu olay, kurumlar arası entegrasyonun ve anlık veri paylaşımının hayati önemini bir kez daha hatırlattı. Kamuoyu şimdi, bu süreçte ihmali olan yetkililer hakkında yapılacak işlemleri bekliyor.