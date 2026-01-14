Fiyat farkları sosyal medyada gündem oldu

6 Şubat’tan itibaren yurt dışından internet üzerinden satın alınan tüm ürünlerin gümrük işlemlerine tabi tutulacağı ve beyanname zorunluluğu getirileceğinin açıklanmasının ardından, özellikle bazı ürünlerde fiyatların kısa sürede yükseldiği iddiaları gündeme geldi.

Vatandaşlar; elektronik ürünlerden yedek parçalara kadar birçok kalemde, yurt dışında düşük bedellerle satılan ürünlerin Türkiye’de katlanarak daha yüksek fiyatlarla listelendiğini öne sürdü. Bu paylaşımlar kısa sürede yayılırken, “fahiş zam” tepkisi sosyal medyada büyüdü.

Ömer Çelik’ten esneklik mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlemenin temel gerekçesinin tüketici sağlığı ve ürün güvenliği olduğunu vurgulayarak, “Haksız rekabete izin vermemek için bu adım atıldı” dedi. Çelik, teknolojik gerekliliği olan istisnai durumlarda yeni değerlendirmeler yapılabileceğini belirterek, bu konuda kapının açık olduğunu ifade etti. Aşırı fiyatlamalarla ilgili olarak ise Ticaret Bakanlığı’nın süreci yakından takip ettiğini söyledi.

Saral: “Bu artık koruma değil, istismar”

Tepkilerin büyümesi üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, düzenlemenin amacının yerli üretici ve esnafı korumak olduğunu ancak uygulamanın amacından saptığını dile getirdi. Saral,

“50 liralık ürün 750 liraya, 2 bin 500 liralık cihaz 15 bin liraya satılıyorsa burada artık koruma değil, açıkça fırsatçılık ve istismar vardır” ifadelerini kullandı.

Elektronik komponentlerden yedek parçalara kadar birçok alanda vatandaşın adeta cezalandırıldığını söyleyen Saral, “Yerli üretici desteklenecektir; ancak bu destek vatandaş ezilerek değil, adaletle ve ölçüyle sağlanmalıdır” dedi.

Ortak soru: “Bu mu yerli üreticiyi geliştirmek?”

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, düzenlemenin destekleme amacı hatırlatılırken, ortaya çıkan fiyat farklarının kabul edilemez olduğu yönünde yorumlar öne çıktı. Çok sayıda kullanıcı, uygulamanın pratikte fırsatçılığa alan açtığını savunarak denetim çağrısında bulundu.