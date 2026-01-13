3 çocuk babası Recep Bekmezci, dün akşam saatlerinde babasıyla dönüşümlü olarak kaldığı çiftliğe gitti. Koyunlarını besleyip, bakımını yapan Bekmezci, çiftlikteki müstakil evde ısınmak için kömür sobasını yakıp uyudu. Bugün telefonla Bekmezci'ye ulaşamayan yakınları, çiftliğe gittiklerinde yatağının yanında hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekibi Bekmezci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

KALP KRİZİ VEYA SOBA ZEHİRLENMESİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Vücudunda darp ve yara izi olmayan Bekmezci'nin, kalp krizi veya sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.