​ Paylaştığı görsellerle yolun durumunu gözler önüne seren Uyar, kamu idarelerinin müteahhitlerle çalışırken neden dikkatli olması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

​ "İhaleyi alan bir çapsız, hizmet yapmak isteyen belediyenin emeklerini ve paralarını ancak böyle çarçur edebilir. Kestel merkezde vatandaşım bir aydır bu eziyeti çekiyor. Kardeşim, kazıyorsan işin bitince yamayacaksın"

​ Uyar, açıklamasının devamında sorumlulara yönelik eleştirilerini kişisel ve siyasi bir boyuta taşıyarak ağır ifadeler kullandı. Gecikmeyi bir "ihanet" olarak tanımlayan Uyar, şunları söyledi: "Yapmıyorsan CHP’ye, bu partinin dağ taş gezen neferlerine ihanet ediyorsun.”

​“ Cezaevinde yatan Muhittin Başkanıma (Muhittin Böcek) ihanet ediyorsun. Sana bu ihaleyi veren kurula ihanet ediyorsun. Aldığın para haram olsun."

​ Haydar Uyar, yaşanan "savsaklama" ile ilgili olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi yetkili organlarının en kısa sürede gereğini yapacağını belirterek, sürecin takipçisi olacağını vurguladı.