Anayasa Mahkemesi, siyasi partilerin mali hesaplarına yönelik gerçekleştirdiği denetimlerin ardından 26 parti hakkında önemli bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, çeşitli yıllara ait mali kayıtlarında mevzuata uygun hesap ve belge düzeni oluşturmadıkları belirlenen partiler hakkında yasal süreç başlatılması kararlaştırıldı.

26 SİYASİ PARTİNİN MALİ HESAPLARI İNCELENDİ

Yüksek Mahkeme tarafından yapılan incelemelerde, siyasi partilerin 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait kesin hesapları değerlendirildi.

Denetimler sonucunda bazı partilerin gelir ve giderlerini mevzuata uygun şekilde belgelendiremediği, hesapların denetlenebilirliğini sağlayacak kayıt düzeninin oluşturulmadığı belirtildi.

AYM, bu eksiklikler nedeniyle ilgili dönemlere ait kesin hesapların kabul edilemez olduğuna hükmetti.

İŞTE HAKKINDA SUÇ DUYURUSU KARARI VERİLEN PARTİLER

Anayasa Mahkemesinin kararına göre, 2024 yılı mali hesapları incelenen 22 siyasi parti şöyle:

Türkiye Yüzüncü Yıl Partisi Kızılelma Partisi Çağdaş Türkiye Partisi As Parti Kürdistan Komünist Partisi İşçinin Kendi Partisi Anadolu Cumhuriyet Partisi Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi Anahtar Parti Genç Türkiye Partisi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Azerbaycan'a Gidiyor! Bakü'de Kritik Zirve İçeriği Görüntüle Hak ve Adalet Partisi Doğuş Partisi Bağımsız Cumhuriyet Partisi Cumhuriyetçi Aydınlık Parti Türkiye Emekliler ve Emekçiler Partisi Cumhuriyet ve İstiklal Partisi Hak ve Huzur Partisi Adalet ve Demokrasi Partisi Türkiye Emekliler Partisi Sağ Parti Anadolu Birliği Partisi Ana Yol Partisi

BAZI PARTİLERİN BİRDEN FAZLA YILI DENETLENDİ

Anayasa Mahkemesi, diğer 4 siyasi partinin ise farklı yıllara ait mali hesaplarını değerlendirdi.

Umuda Yürüyüş Partisi ile Küresel Adalet ve Liyaket Partisi'nin 2023 ve 2024 yıllarına ait hesapları incelendi.

Milliyetçi Cumhuriyet Partisi'nin 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait mali kayıtları denetlenirken Türkiyem Partisi'nin 2023 yılı kesin hesapları değerlendirildi.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SUÇ DUYURUSU

Yapılan mali denetimlerde, söz konusu siyasi partilerin hesap verebilir ve denetlenebilir bir kayıt sistemi oluşturmadığı sonucuna ulaşıldı.

AYM, bu durumun 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırılık oluşturduğu gerekçesiyle partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının kabul edilemez olduğuna karar verdi.

Yüksek Mahkeme, ilgili partiler hakkında gerekli yasal işlemlerin değerlendirilmesi amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

KARARLAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Anayasa Mahkemesinin 26 siyasi partiye ilişkin mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Suç duyurusu kararının ardından ilgili partiler hakkındaki iddiaların adli makamlarca değerlendirilmesi bekleniyor.