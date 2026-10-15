Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu tarafından Çankaya Köşkü’nde düzenlenen “Türkiye’nin Yeni Anayasa Gündemi” başlıklı toplantıya katıldı. Burada konuşan Gürlek, mevcut anayasanın bugüne kadar çok sayıda değişikliğe uğradığını belirterek yeni anayasa çalışmalarının önemine dikkat çekti.

“ANAYASA ÜLKEMİZE DAR GELMEKTEDİR”

1982 Anayasası’nın yıllar içinde yapılan değişikliklerle bütünlüğünü kaybettiğini savunan Gürlek, mevcut düzenlemelerin günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını ifade etti.

Gürlek, “Anayasa'nın ilk yürürlük tarihinden son değişiklik tarihine kadar yapılan değişiklikler nedeniyle Anayasa'nın sistematiği bozulmuş, birçok hüküm arasında uyum kaybolmuş ve Anayasa adeta yamalı bohçaya dönmüştür” dedi.

Türkiye’nin bilim, teknoloji, siyaset ve toplumsal alanlarda önemli değişimler yaşadığını belirten Gürlek, “Bugün gelinen noktada Anayasa ülkemize dar gelmektedir. Türkiye'nin, askeri müdahale etiketini üzerinden atmış, çağın ihtiyaçlarına cevap veren demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır” ifadelerini kullandı.

“YENİ ANAYASA KATILIMCI VE DEMOKRATİK OLMALI”

1982 Anayasası’nın 12 Eylül askeri darbesinin ardından hazırlandığını hatırlatan Gürlek, anayasa yapım sürecinde toplumun farklı kesimlerinin yer almasının önemini vurguladı.

Yeni anayasanın yalnızca içeriğiyle değil, hazırlanma yöntemiyle de demokratik olması gerektiğini belirten Gürlek, geniş katılımlı ve uzlaşmacı bir süreç yürütülmesi gerektiğini söyledi.

“HERKESİN BİRİNCİ SINIF VATANDAŞ OLDUĞU BİR ANAYASA”

Yeni anayasanın temel hak ve özgürlükleri güvence altına alması gerektiğini ifade eden Gürlek, toplumun bütün kesimlerini kapsayan bir düzenleme hedeflediklerini dile getirdi.

Gürlek, “Irk, din, mezhep, dil, renk, kültür farkı gözetmeksizin herkesi kuşatan, insan onuru ortak temelinde buluşturan, kucaklayıcı, bütünleştirici, çeşitlilikte birliği savunan, herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu yapıda olacaktır” dedi.

Geçmişte yaşanan başörtüsü yasaklarına da değinen Gürlek, yeni anayasanın benzer uygulamalara karşı güvence oluşturması gerektiğini belirtti.

“MİLLİ BİR ANAYASAL MUTABAKAT ŞART”

Türkiye’nin daha demokratik ve özgürlükçü bir geleceğe ulaşması için toplumsal uzlaşmanın önemine dikkat çeken Gürlek, “Milletimize borcumuz olan daha demokratik, daha insancıl ve daha huzurlu yarınları taahhüt altına alan milli bir anayasal mutabakat sözleşmesini ortaya koymamız şarttır” diye konuştu.

MEHMET UÇUM: “YENİ ANAYASA HEPİMİZİN MİLLİ MESELESİDİR”

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum da yeni anayasa çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni anayasanın günlük siyasi tartışmaların ötesinde ele alınması gerektiğini belirten Uçum, “Yeni anayasa aktüel siyasetin ötesinde Türkiye'nin nesnel ihtiyacıdır. Yeni anayasa kimsenin şahsi konusu değil, hepimizin milli meselesidir” ifadelerini kullandı.