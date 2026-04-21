ANTALYA

MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Tuzcular Mah. Dönerciler Çarşısı No:6 (12593 ada 1 parsel) adresinde bulunan dükkanın, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

Pafta No Mahallesi Adresi Nevi/Yüzölçümü Geçici Teminat Muhammen Bedel (KDV Hariç) 20K-3C Tuzcular Tuzcular Mah. Dönerciler Çarşısı No:6 (12593 ada 1 parsel) Dükkan /20 m² 45.000,00 TL 1.500.000,00 TL

-İhale 28.04.2026 Salı günü saat 14:30’da Belediye Encümeni huzurunda Encümen Toplantı Salonunda

(Beyaz Salon) yapılacaktır.

-İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.

-İhale Şartnameleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00-TL bedel karşılığında temin

edilebilir.

-İhaleye katılacakların geçici teminatı (45.000,00-TL) ve güvence bedelini (375.000,00-TL) 27.04.2026 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.

-İhaleye katılacak isteklilerin ihale şartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anılan gün ve saatte Encümen

Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) hazır bulunmaları şarttır.

İLAN OLUNUR.