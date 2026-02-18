Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’da da özel sektörde faaliyet gösteren binlerce profesyonelin gözü kulağı Ankara’dan gelecek habere çevrildi. Vize çilesini sona erdirecek ve serbest dolaşım hakkı tanıyacak olan "yeşil pasaport" kapsamının genişletilmesi için TBMM’de kritik bir adım atıldı. CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara tarafından hazırlanan ve Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi, üç büyük meslek grubunu daha hususi damgalı pasaport imkanına kavuşturmayı hedefliyor.

VİZE BARİYERİ YIKILIYOR MU?

Meclis komisyonuna sevk edilen teklif yasalaşırsa, Alanya’da ve Türkiye genelinde turizmden inşaata, sağlık sektöründen hayvancılığa kadar pek çok alanda hizmet veren özel sektör çalışanları için yeni bir dönem başlayacak. Teklif; diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarların vizesiz seyahat ayrıcalığından yararlanmasını öngörüyor. Ancak bu haktan faydalanabilmek için "kıdem" şartı belirleyici olacak.

15 YIL ŞARTI VE KRİTİK KRİTERLER

Hazırlanan düzenlemeye göre, yeşil pasaport sahibi olmak isteyen profesyonellerin belirli şartları yerine getirmesi zorunlu tutuluyor. Çantada keklik olmayan bu süreçte aranan temel kriterler şunlar: İlgili meslek odasına (Diş Hekimleri Odası, Veteriner Hekimler Odası veya Mimarlar Odası) kayıtlı olmak, Mesleki faaliyetlerini fiilen ve aktif olarak sürdürmek, Meslekte en az 15 yıllık kıdemi doldurmuş olmak.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR AYRIMINA SON

Teklifin gerekçesinde, mevcut sistemdeki adaletsizliğe dikkat çekildi. Devlet memuru olan hekim ve mimarlar belirli bir dereceden sonra yeşil pasaport alabilirken, aynı işi özel sektörde yapan ve yıllarını mesleğe vermiş isimlerin bu haktan mahrum kalması "büyük bir eşitsizlik" olarak nitelendirildi. Alanya gibi özel sektörün canlı olduğu bölgelerde, bu ayrımın kaldırılması meslek örgütleri tarafından uzun süredir talep ediliyordu.

ULUSLARARASI REKABET İÇİN HAYATİ ÖNEM

Teklifte ayrıca, vize engellerinin Türk profesyonellerinin küresel arenadaki rekabet gücünü zayıflattığı vurgulandı. Diş hekimleri, veterinerler ve mimarların yurt dışındaki fuar, kongre ve bilimsel sempozyumlara katılımının önündeki vize duvarının kaldırılması, mesleki gelişim açısından "hayati" olarak değerlendiriliyor. Düzenleme hayata geçerse, avukatlara tanınan 15 yıl kıdemle yeşil pasaport hakkı, bu üç meslek grubu için de geçerli olacak.