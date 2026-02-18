Dim Çayı’nın sularının yükseldiği anlarda Serkan Şimşek ve Abdullah Alp, örnek bir davranış sergileyerek akıntıya kapılmak üzere olan ve korku dolu gözlerle yardım bekleyen Paşa’yı kendi canlarını hiçe sayarak suların arasından kurtarmıştı. Bu anlamlı davranışın ardından Kaymakam Şakir Öner Öztürk, gençleri makamında misafir etti. Paşa’nın kurtarıldığı o unutulmaz anın fotoğrafını çerçeveleterek gençlere hediye eden Öztürk, “Alanya’nın sizin gibi yürekli gençlere sahip olduğunu bilmek bizlere gurur veriyor” dedi. Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül de eşlik ederek gençleri tebrik etti.

‘SİZİN GİBİ GENÇLERİN OLMASI GURUR VERİYOR’

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada,

“Kendi canınızı hiçe sayıp Paşa’nın imdadına koşmanız her türlü takdirin üzerinde. Alanya’nın sizin gibi yürekli gençlere sahip olduğunu bilmek bizlere gurur veriyor” diyerek duygularını dile getirdi.

Serkan Şimşek ve Abdullah Alp de Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ile Alanya Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül’e teşekkür etti. (Hatice NERGİZ)