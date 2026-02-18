18 Şubat 2026 Çarşamba günü Alanya başta olmak üzere 6 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. İşte mahalle mahalle saatler ve etkilenecek bölgeler.

Antalya’da planlı elektrik kesintisi 18 Şubat 2026 Çarşamba günü birçok ilçede uygulanacak. Yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintiler; Alanya, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Manavgat ve Serik ilçelerinde belirli saat aralıklarında gerçekleşecek.

Özellikle gün boyu sürecek kesintilerin bazı mahallelerde 7 saate kadar uzaması bekleniyor. Çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde yürütüleceği bildirildi.

ALANYA’DA ELEKTRİKLER 7 SAAT KESİLECEK

Saat: 09.30 – 16.30

Nedeni: Yatırım çalışması

Kesintiden etkilenecek mahalle ve sokaklar:

Emişbeleni Mahallesi Makam Sokak ve Tekellek Çımaz Sokak

Payallar Mahallesi Hamzalar ve Softalar bölgeleri, Hamzalar Sokak ve Softalar Sokak

Türkler Mahallesi Kölehasanlı ve Karamanlar Sokak, Kölehasanlı Caddesi

Alanya’da sabah saatlerinde başlayacak kesinti, özellikle evden çalışanlar ve esnaf açısından planlamayı zorunlu hale getiriyor. Günlük işler… ertelenmek zorunda kalabilir.

GAZİPAŞA’DA MERKEZ MAHALLELER ETKİLENECEK

Saat: 09.00 – 16.00

Nedeni: Yatırım çalışması

Aydın Mahallesi Gökçein 6 Sokak ve Gökçein Caddesi

İstiklal Mahallesi Kızılay Caddesi ve Pazar Yeri Caddesi

Rasih Kaplan Caddesi ve Yaşaroğlu Caddesi

İstiklal Mahallesi Kocatepe, Gökçein Caddesi, Kıvırcık Ali Sokak ve Rahmi Ataöv bölgeleri

Gazipaşa’da kesintinin özellikle merkezde yoğunlaşması bekleniyor.

KAŞ’TA KIRSAL MAHALLELERDE KESİNTİ

Saat: 09.00 – 16.00

Nedeni: Yatırım çalışması

Kocaarmut ve Sarıbelen Mahallesi Çavur Pazarı

Gökçebük Mahallesi Hacıoğlan bölgesi

KEPEZ’DE ALTINOVA VE MENDERES BÖLGESİ ETKİLENECEK

Saat: 09.00 – 16.00

Nedeni: Yatırım çalışması

Altınova Düden Mahallesi Ilgın, Bulut ve PTT Caddesi

Altınova Orta Mahallesi 1 Nolu bölge, Dağ Sokak ve Özen Sokak

Altınova Sinan Mahallesi 5 Nolu bölge, 104 Nolu Sokak ve Cahit Sokak

Menderes Mahallesi Antalya Caddesi

MANAVGAT’TA KISA SÜRELİ BAKIM KESİNTİSİ

Saat: 09.30 – 11.30

Nedeni: Bakım çalışması

Yavrudoğan Mahallesi Karakoyunlu, Karşıyaka Sokak ve Kayadibi

Çolaklı Mahallesi 1043 Sokak ve Yağlılar bölgeleri

SERİK’TE İKİ AYRI ZAMAN DİLİMİ

09.00 – 16.00 (Bakım ve yatırım çalışmaları)

Kadriye Mahallesi 136 Sokak

Belek Mahallesi 01 ve 19. bölgeler, 03 Sokak ve Hürriyet Caddesi

Kadriye Mahallesi 120 ve 122. bölgeler ile 130 ve 134 Sokak

Belek Mahallesi Molla Fevzi, 45 Sokak ve Vatan Caddesi

Belek Mahallesi 46. bölge, Karakoyunlular Caddesi ve Vatan bölgesi

09.30 – 16.30 (Yatırım çalışması)

Berendi, Etler Hapıllar, Pınarcık, Yanköy, Zırlankaya, Çanakçı ve Çandır Mahallesi Osman Bey Çıkmazı Sokak

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, planlı elektrik kesintileri sırasında elektrikli cihazların fişten çekilmesini ve kesinti saatlerine göre günlük plan yapılmasını öneriyor. Özellikle buzdolabı, kombi ve elektronik cihazların korunması gerektiği belirtiliyor.

Birkaç saatlik kesinti bazıları için küçük bir detay gibi görünse de; evde hasta bulunanlar, küçük esnaf ve uzaktan çalışanlar için ciddi planlama gerektiriyor.