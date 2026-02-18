18 Şubat 2026 Çarşamba günü Alanya başta olmak üzere 6 ilçede planlı elektrik kesintisi uygulanacak. İşte mahalle mahalle saatler ve etkilenecek bölgeler.
Antalya’da planlı elektrik kesintisi 18 Şubat 2026 Çarşamba günü birçok ilçede uygulanacak. Yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak kesintiler; Alanya, Gazipaşa, Kaş, Kepez, Manavgat ve Serik ilçelerinde belirli saat aralıklarında gerçekleşecek.
Özellikle gün boyu sürecek kesintilerin bazı mahallelerde 7 saate kadar uzaması bekleniyor. Çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde yürütüleceği bildirildi.
ALANYA’DA ELEKTRİKLER 7 SAAT KESİLECEK
Saat: 09.30 – 16.30
Nedeni: Yatırım çalışması
Kesintiden etkilenecek mahalle ve sokaklar:
- Emişbeleni Mahallesi Makam Sokak ve Tekellek Çımaz Sokak
- Payallar Mahallesi Hamzalar ve Softalar bölgeleri, Hamzalar Sokak ve Softalar Sokak
- Türkler Mahallesi Kölehasanlı ve Karamanlar Sokak, Kölehasanlı Caddesi
Alanya’da sabah saatlerinde başlayacak kesinti, özellikle evden çalışanlar ve esnaf açısından planlamayı zorunlu hale getiriyor. Günlük işler… ertelenmek zorunda kalabilir.
GAZİPAŞA’DA MERKEZ MAHALLELER ETKİLENECEK
Saat: 09.00 – 16.00
Nedeni: Yatırım çalışması
- Aydın Mahallesi Gökçein 6 Sokak ve Gökçein Caddesi
- İstiklal Mahallesi Kızılay Caddesi ve Pazar Yeri Caddesi
- Rasih Kaplan Caddesi ve Yaşaroğlu Caddesi
- İstiklal Mahallesi Kocatepe, Gökçein Caddesi, Kıvırcık Ali Sokak ve Rahmi Ataöv bölgeleri
Gazipaşa’da kesintinin özellikle merkezde yoğunlaşması bekleniyor.
KAŞ’TA KIRSAL MAHALLELERDE KESİNTİ
Saat: 09.00 – 16.00
Nedeni: Yatırım çalışması
- Kocaarmut ve Sarıbelen Mahallesi Çavur Pazarı
- Gökçebük Mahallesi Hacıoğlan bölgesi
KEPEZ’DE ALTINOVA VE MENDERES BÖLGESİ ETKİLENECEK
Saat: 09.00 – 16.00
Nedeni: Yatırım çalışması
- Altınova Düden Mahallesi Ilgın, Bulut ve PTT Caddesi
- Altınova Orta Mahallesi 1 Nolu bölge, Dağ Sokak ve Özen Sokak
- Altınova Sinan Mahallesi 5 Nolu bölge, 104 Nolu Sokak ve Cahit Sokak
- Menderes Mahallesi Antalya Caddesi
MANAVGAT’TA KISA SÜRELİ BAKIM KESİNTİSİ
Saat: 09.30 – 11.30
Nedeni: Bakım çalışması
- Yavrudoğan Mahallesi Karakoyunlu, Karşıyaka Sokak ve Kayadibi
- Çolaklı Mahallesi 1043 Sokak ve Yağlılar bölgeleri
SERİK’TE İKİ AYRI ZAMAN DİLİMİ
09.00 – 16.00 (Bakım ve yatırım çalışmaları)
- Kadriye Mahallesi 136 Sokak
- Belek Mahallesi 01 ve 19. bölgeler, 03 Sokak ve Hürriyet Caddesi
- Kadriye Mahallesi 120 ve 122. bölgeler ile 130 ve 134 Sokak
- Belek Mahallesi Molla Fevzi, 45 Sokak ve Vatan Caddesi
- Belek Mahallesi 46. bölge, Karakoyunlular Caddesi ve Vatan bölgesi
09.30 – 16.30 (Yatırım çalışması)
- Berendi, Etler Hapıllar, Pınarcık, Yanköy, Zırlankaya, Çanakçı ve Çandır Mahallesi Osman Bey Çıkmazı Sokak
VATANDAŞLARA UYARI
Yetkililer, planlı elektrik kesintileri sırasında elektrikli cihazların fişten çekilmesini ve kesinti saatlerine göre günlük plan yapılmasını öneriyor. Özellikle buzdolabı, kombi ve elektronik cihazların korunması gerektiği belirtiliyor.
Birkaç saatlik kesinti bazıları için küçük bir detay gibi görünse de; evde hasta bulunanlar, küçük esnaf ve uzaktan çalışanlar için ciddi planlama gerektiriyor.