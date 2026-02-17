Küçükhasbahçe Mahallesi Alper Sokak’ta sağanak sonrası toprak kayması yaşandı. Yol çöktü, evlerde derin çatlaklar oluştu, bazı yapılar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Alanya’da geçen hafta aralıklarla etkili olan şiddetli sağanak yağış, bu kez Küçükhasbahçe Mahallesi’nde ciddi hasara yol açtı. Alper Sokak’ta yolun bir bölümünde göçük meydana gelirken, dere yatağına yakın konumdaki evlerin duvarlarında derin çatlaklar oluştu. Risk nedeniyle sokak trafiğe kapatıldı.

EVLER TAHLİYE EDİLDİ

Yağmur suyunun zemini yumuşatması sonucu bölgede toprak kayması yaşandı. Yolun çökmesiyle birlikte bazı evlerde yapısal hasar oluştu. Yıkılma ihtimaline karşı dere kenarındaki evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Mahalle sakinleri geceyi büyük tedirginlik içinde geçirirken, ekipler çevrede güvenlik şeridi oluşturdu.

Alanya Küçükhasbahçe Mahallesi’nde sağanak sonrası yol çökmesi ve bina çatlakları yaşayan vatandaşlar, kalıcı çözüm istiyor. Özellikle dere yatağı çevresindeki yapılaşma ve yağmur suyu tahliye sistemlerinin yetersiz olduğu yönünde iddialar dile getiriliyor.

“DUVARLARDAN ÇITIRDAMA SESİ GELİYORDU”

Evinde oluşan çatlakların her geçen gün büyüdüğünü belirten Hilal Darıcı, süreci şu sözlerle anlattı: “Aşırı yağışlar etkili oldu. Evimiz 30 yıl önce yapıldı. Bu kadar deprem yaşadık, böyle bir şey görmedik. Son yıllarda yapılan moloz dolgular buraya döküldü. Suyun önü kesildi. Yol yapılmadı, borular döşenmedi. Şimdi boru getirdiler ama…”

Dere yatağındaki evde yaşayan Esma Darıcı ise ilk çatlakları kendisinin fark ettiğini söyledi: “3-4 gündür duvardan çıtırdama sesleri geliyordu. Cuma günü aileme söyledim. Evi boşalttık. Cumartesi geldiğimizde ev göçmüş durumdaydı.”

ELEKTRİK DİREĞİ DE RİSK ALTINDA

Çatlakların ilerlemesi nedeniyle bir elektrik direğinin de devrilme tehlikesi yaşadığı görüldü. Olası bir kazanın önüne geçmek için ekipler hem yolu ulaşıma kapattı hem de bölgede teknik inceleme başlattı. Yolun çökme anı ve hasarın boyutu dron görüntüleriyle kayda alındı.

Mahallede herkes aynı soruyu soruyor: Bu yağmur bir kez daha yağarsa ne olacak?

Bölgede zemin etüdü ve yapı güvenliği incelemeleri sürüyor. Vatandaşlar ise özellikle Alanya dere yatağı çevresinde yapılaşma riski ve yağmur suyu tahliye hatları konusunda kapsamlı bir çalışma yapılmasını talep ediyor.