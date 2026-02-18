Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, yaklaşan Ramazan ayı münasebetiyle bir açıklama yaparak Alanya Belediyesi’ne hem teşekkürlerini hem de maneviyat odaklı tavsiyelerini iletti. Sarıca, Ramazan’ın ruhunun korunması gerektiğinin altını çizdi.

​"İFTAR ORGANİZASYONU MEMNUNİYET VERİCİ"

​Belediyenin şehrin farklı noktalarında kuracağı iftar sofralarını desteklediklerini belirten Sarıca, şunları söyledi:

"Alanya Belediyemizin Ramazan ayı boyunca Mahmutlar, Konaklı ve Eşgilik düğün salonlarında kuracağı iftar sofralarına tüm halkımızı davet etmesini memnuniyetle karşılıyor, bu güzel organizasyon için teşekkür ediyoruz. Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir şekilde idrak edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz."

​"GEÇMİŞ YILLARDAKİ HATALAR TEKRARLANMASIN"

​Geçmiş yıllarda iftar sonrası yapılan konser ve eğlence programlarını eleştiren Sarıca, bu durumun ayın kutsallığıyla örtüşmediğini ifade etti:

"Geçen sene Ramazan ayı içerisinde Belediyemizin birtakım sanatçılar getirerek iftar sonrası Ramazan gecesi programları düzenlemesi, kanaatimizce Ramazan’ın ruhuna uygun değildi. Belediyemizin bu konuda bu yıl daha fazla hassasiyet göstermesini temenni ediyoruz."

​"EN KIYMETLİ BULUŞMA TERAVİH NAMAZIDIR"

​Belediyeye etkinlik konusunda alternatif bir öneri sunan Sarıca, halkın ibadet alanlarında desteklenmesi gerektiğini vurguladı:

"Özellikle bu mübarek ayda toplumumuzun ibadet, dayanışma ve manevi birliktelik etrafında, yatsı ve teravih namazlarında buluşmasının daha kıymetli olduğuna inanıyoruz. Belediyemiz bir etkinlik yapacaksa şayet; camilerimizde yatsı ve teravih namazı sonrası birtakım tatlı ve içecek ikramlarında bulunması daha uygun olur diye düşünüyoruz."

​Sarıca, açıklamasını belediyenin bu duyarlılığı göstereceğine inandığını belirterek, tüm Alanya halkına hayırlı bir Ramazan dileğiyle noktaladı.

