Konyaaltı Çakırlar’da planlanan 4 bini aşkın konutluk TOKİ projesi için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Kararın itiraz yolu da kapatıldı.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Çakırlar bölgesinde yapılması planlanan 4 bini aşkın toplu konut projesiyle ilgili tartışmalar yeni bir aşamaya geçti. TOKİ’nin Çandır Çayı yatağında hayata geçirmek istediği proje için mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Edinilen bilgilere göre karar, itiraz yolu kapalı olarak alındı.

Uzun süredir kamuoyunda konuşulan proje, özellikle taşkın riski, içme suyu havzası ve tarım alanları üzerindeki etkileri nedeniyle eleştiriliyordu. Kura çekimlerinin ardından sahada bazı hazırlıkların başladığı, ancak bölgede etkili olan yağışların risk tartışmasını yeniden alevlendirdiği belirtiliyor.

ÇANDIR ÇAYI ÜZERİNDEKİ PROJEYE MAHKEME FRENİ

Gazeteci Ali Taş, sosyal medya paylaşımında Boğaçayı/Çandır Çayı hattında planlanan toplu konut projesine karşı verilen mücadelenin sonuç verdiğini duyurdu. Paylaşımda, projenin mahkeme kararıyla durdurulduğu ifade edildi.

Geyikbayırı Yaşam Platformu’ndan Özgür Atasoy da davaya müdahil olduklarını belirterek, “Avukatımızdan öğrendik; mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıkmış” açıklamasını yaptı.

Kararın ardından gözler şimdi TOKİ’den gelecek resmi açıklamaya çevrildi. Özellikle kura sonucu konut bekleyen vatandaşlar süreci yakından takip ediyor.

ÇED KARARINA DAVA AÇILMIŞTI

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından, Antalya Valiliği’nin projeye verdiği “ÇED Olumlu” kararının iptali için dava açılmıştı. Dava dilekçesinde; proje alanının Çandır Çayı taşkın yatağında yer aldığı, afet ve su yönetimi risklerinin yeterince değerlendirilmediği, kümülatif çevresel etkilerin göz ardı edildiği öne sürüldü.

Valilik ise ÇED sürecinin mevzuata uygun yürütüldüğünü, ilgili kurumlardan olumlu görüş alındığını ve dere ıslahı tamamlanmadan inşaata başlanmayacağını savundu.

İTİRAZ YOLU KAPALI KARAR

Antalya 2. İdare Mahkemesi, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nci maddesi kapsamında, işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle teminat alınmaksızın yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Kararın, yine aynı kanun gereği itiraz yolu kapalı olarak verildiği öğrenildi.

Konyaaltı Çakırlar bölgesinde planlanan ve binlerce konut, okul, cami ve ticari alanı kapsayan proje için hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.