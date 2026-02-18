Dim Çayı’nda sel sularına kapılmak üzere olan “Paşa” isimli köpeği kurtaran iki genç, Alanya Kaymakamı Dr. Şakir Öner Öztürk tarafından makamda ağırlandı.

Alanya’da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak sonrası Dim Çayı’nda su seviyesi tehlikeli şekilde yükseldi. Debinin arttığı saatlerde akıntıya kapılmak üzere olan “Paşa” isimli köpek için iki genç tereddüt etmeden harekete geçti. İşletme sahibi Serkan Şimşek ile Abdullah Alp, kendi can güvenliklerini riske atarak köpeği son anda sudan çıkardı.

O anlara ait kare kısa sürede sosyal medyada yayıldı. “Alanya’da selde köpek kurtarma anı” görüntüsü, hem Türkiye’de hem de yurt dışında birçok haber platformunda paylaşıldı. Dim Çayı taşkın haberleri sürerken, bu kez gündem korku değil, cesaret oldu.

SELİN ORTASINDA ZAMANLA YARIŞTILAR

Görgü tanıklarının aktardığına göre, akıntı saniyeler içinde şiddetlendi. Gençler, köpeği güçlükle çatıya çekerek güvenli alana aldı. O an çevrede bulunan vatandaşlar nefesini tuttu. Birkaç saniye daha gecikilseydi…

Dim Çayı çevresinde işletme sahipleri ve mahalle sakinleri, yağışlı havalarda suyun ne kadar hızlı yükseldiğini iyi biliyor. Özellikle kış aylarında artan yağış, hem esnafı hem de bölgedeki hayvanları risk altında bırakıyor. O gün de farklı değildi.

Belki de sıradan bir gündü. Yağmur yağıyordu, sular yükseliyordu. Ama bazen bir an, bütün şehrin hafızasında yer ediyor.

KAYMAKAMDAN TEŞEKKÜR VE ANLAMLI HEDİYE

Alanya Kaymakamı Dr. Şakir Öner Öztürk, kahraman gençleri makamında ağırladı. Ziyarete Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül de katıldı.

Kaymakam Öztürk, kurtarma anının yer aldığı fotoğrafı çerçeveleterek gençlere takdim etti. Öztürk, “Kendi canınızı hiçe sayıp Paşa’nın imdadına koşmanız her türlü takdirin üzerinde. Alanya’nın sizin gibi yürekli gençlere sahip olması gurur verici” ifadelerini kullandı.

Son günlerde Alanya Dim Çayı sel görüntüleri ile gündeme gelen ilçede, bu kez dayanışma ve vicdan ön plana çıktı. Sosyal medyada birçok kullanıcı, gençlerin davranışını “insanlık dersi” olarak yorumladı.

O kare hâlâ dolaşıyor. Çünkü bazen bir fotoğraf, uzun uzun anlatılamayan şeyi anlatır.

Kurumlar: Alanya Kaymakamlığı, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü.

Kaynak: Alanya Kaymakamlığı açıklaması