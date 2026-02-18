Başkan Gök, tüm esnafı aileleriyle birlikte iftar programına davet ederek, Ramazan ayının ülkeye ve İslam âlemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Alanya Sabit, Seyyar Pazarcılar ve Manavlar Odası Başkanı Hüseyin Gök açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli esnaflarım, odamızın her yıl geleneksel olarak düzenlemiş olduğu iftar programı 22 Şubat Pazar günü Alanya Kapalı Salı Pazarı’nda yapılacaktır. Siz değerli esnaflarımızı ailenizle birlikte aramızda görmekten mutluluk duyarım. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayının ülkemize, bütün İslam âlemine ve siz değerli esnaflarıma hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. Ramazan ayımız mübarek olsun” dedi. (Hatice NERGİZ)

Kaynak: Haber Merkezi