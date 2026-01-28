9 yıldır evli olup boşanmak için hukuki süreç başlatan Nazlı ve Feyzullah Y. çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce, Feyzullah Y. kaldırım taşı ile Nazlı Y.’yi darbetti. Nazlı Y. kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Nazlı Y. sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nazlı Y.’nin, aldığı darbeler sonucu kafatası ve burun kemiklerinde kırık oluştuğu öğrenildi. Feyzullah Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.