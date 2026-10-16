Altın piyasasında son günlerde yaşanan dalgalanmalar yatırımcıların yakın takibinde. ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından sert düşüş yaşayan altın fiyatları, haftanın ilerleyen günlerinde yeniden toparlanma eğilimine girdi. Fiyatlardaki hareketlilik, altın almak isteyen vatandaşların "Şimdi altın alınır mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Finans Uzmanı İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmelerde altın piyasasının kısa ve uzun vadeli görünümüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

GRAM ALTINDA 6 BİN 700 LİRA SEVİYESİNE DİKKAT

ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasının ardından altın fiyatlarında sert satışlar yaşandığını belirten Memiş, ons altının 4 bin 80 dolara, gram altının ise 6 bin 580 liraya kadar gerilediğini ifade etti.

Düşüşün ardından piyasada yeniden toparlanma görüldüğünü aktaran Memiş, değerlendirme sırasında ons altının 4 bin 177 dolar, gram altının ise 6 bin 630 lira seviyelerinde bulunduğunu söyledi.

Memiş, kısa vadede ons altında 4 bin 300 dolar, gram altında ise 6 bin 700 lira seviyelerinin yakından takip edilmesi gerektiğine işaret etti. Ancak fiyatlardaki toparlanmanın kalıcı bir yükseliş anlamına gelmediğini de vurguladı.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

Altının yönünü belirleyen ekonomik ve siyasi gelişmelere dikkat çeken İslam Memiş, ABD Merkez Bankasının faiz politikalarının, petrol fiyatlarının ve küresel jeopolitik gelişmelerin piyasalarda belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.

Özellikle uluslararası çatışmaların seyri ve olası ateşkes anlaşmalarının altın fiyatları üzerinde etkili olabileceğini belirten Memiş, yıl sonuna ilişkin farklı senaryoları değerlendirdi.

Memiş'in öngörüsüne göre barış yönünde gelişmeler yaşanması halinde ons altın 4 bin 600 dolar ve üzerindeki seviyeleri görebilir. Çatışmaların devam ettiği senaryoda ise ons altının yıl sonuna kadar 4 bin 100 ile 4 bin 500 dolar aralığında dalgalanabileceğini belirtti.

İSLAM MEMİŞ'TEN 2027 YILI İÇİN YÜKSELİŞ TAHMİNİ

Altın yatırımcılarının merakla beklediği 2027 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan İslam Memiş, gelecek yıl altındaki yükseliş eğiliminin devam edebileceğini söyledi.

Bununla birlikte altın fiyatlarının sürekli yükselmeyeceğine ve dönemsel geri çekilmeler yaşanabileceğine dikkat çeken Memiş, yatırımcıların yalnızca fiyat hareketlerine odaklanmak yerine yatırım sürelerini de göz önünde bulundurmaları gerektiğini vurguladı.

Özellikle kısa vadede kazanç elde etmek amacıyla altın almayı planlayan vatandaşların piyasadaki sert dalgalanmalardan olumsuz etkilenebileceğini ifade etti.

ALTIN ALMAK İSTEYENLERE KRİTİK UYARI

İslam Memiş, yatırım kararı verilmeden önce paranın ne kadar süreyle değerlendirileceğinin belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Bir veya iki aylık kısa vadeli yatırım planlayanların daha fazla riskle karşı karşıya kalabileceğini belirten Memiş, altı ay ya da bir yıl boyunca yatırımını koruyabilecek kişilerin ise piyasayı farklı bir bakış açısıyla değerlendirebileceğini dile getirdi.

Yakın zamanda nakit ihtiyacı bulunan yatırımcıların altındaki ani fiyat değişimlerini dikkate alması gerektiğini vurgulayan Memiş, yalnızca fiyatların düşmüş olmasının alım yapmak için yeterli bir gerekçe olmadığını ifade etti.

KUYUMCULARDaki İŞÇİLİK FARKI GERİLEDİ

Fiziki altın piyasasındaki son gelişmelere de değinen Memiş, altına yönelik talebin zayıflamasıyla birlikte işçilik farklarında önemli gerilemeler yaşandığını belirtti.

Altın satışlarının artması ve talebin azalmasının fiyatlar üzerinde etkili olduğunu ifade eden Memiş, yatırımcıların fiziki altın alırken piyasa fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farkı da dikkate almaları gerektiğine işaret etti.

ALTIN YATIRIMCILARI BU SEVİYELERİ TAKİP EDECEK

İslam Memiş'in açıklamalarının ardından gözler gram altında 6 bin 700 lira, ons altında ise 4 bin 300 dolar seviyelerine çevrildi.

Altın piyasasında önümüzdeki dönemde ABD'den gelecek ekonomik veriler, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası gelişmelerin fiyatlar üzerindeki etkisinin sürmesi bekleniyor.

Memiş'in 2027 yılına yönelik yükseliş beklentisi uzun vadeli yatırımcıların dikkatini çekerken kısa vadeli alım yapmayı düşünen vatandaşlar için dalgalanma riski önemini koruyor.