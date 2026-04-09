ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında, park alanında zamanla yıpranan parke ve bordürler tamamen yenilenerek daha estetik ve dayanıklı hale getirilecek. Bitkisel peyzaj düzenlemeleri çerçevesinde kuruyan bitkiler kaldırılacak, gerekli budama çalışmaları yapılacak ve alanın doğal dokusuna uygun yeni bitkilendirme gerçekleştirilecek.

ÖZEL FOTOĞRAF ÇEKİM ALANI OLUŞTURULACAK

Parkta kullanım ömrünü tamamlayan oturma grupları ise modern, konforlu ve estetik kent mobilyalarıyla değiştirilecek. Ayrıca yaklaşık 30 metrekarelik mevcut WC alanı da baştan sona yenilenerek vatandaşların hizmetine daha sağlıklı ve kullanışlı bir şekilde sunulacak. Proje kapsamında, vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği ve anılarını ölümsüzleştirebileceği dekoratif ve bitkisel unsurlarla zenginleştirilmiş özel bir fotoğraf çekim alanı da oluşturulacak. Altyapı iyileştirme çalışmaları doğrultusunda sulama sistemi ve elektrik altyapısı tamamen yenilenecek; kurulacak yeni aydınlatma direkleri sayesinde park daha güvenli, konforlu ve aydınlık bir görünüme kavuşacak.

