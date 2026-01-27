Öndüün moturula gederkene, eski mapusanenin ald yakasında, esgi Yayla Pansiyonu yanında biri 'Hoyn' der. Bagdım bizim Hacımemedlili esgi Bazarcılar Odası İreyisi Bekir Akış. "Amat Emmi, napan, nişlen, nerden gelin?" dedi. O deelden Akış Manavı'nın öönde ıcıg Tosmur tehnesi yabdıg. Bilisiniz Bekir Akış manav işledir. Laf gıribden çıgdı. "Hindi bi gırib salgını var. Millete engirden duyuruvereem, gıribin ilacı bende. Hura bi tanııver, büber turşusunun envayi çeşidi, salatalıg, acır, keleg, armud, avgada, ergen, bamya, yeşil tomati, badılcan, ilana, acı kıl büber, dadlı kıl büber, alış turşuları, andız begmezi, gara dud begmezi, dud begmezi, damla sakızı ireçeli, süt, zeytin, incir ireçeli, Mamıdseydi begmezi, zeytinyaa, Hatay zeytini, Gemlig zeytini, Ayvalıg zeytini, say say bitmez. Hu mevsimde Akış Manav'a oğrasınlar. Vatandaşın bura oğraması gendi menfaatınadır" dedi. Bilisiniz, Bekir Akış gonuşmayı hazeder, aazı laf yapar, lafı yönneşdirir. Endee turşuları, zeytinleri, salamıraları, alayını hanımıla barabar yapmış. Taa eveli de yazdııdıg, heç durmaz, yer kenesi gibi çalışır maşallah. Yaz geldimidi Cindi Yaylası'na lengeri atar, bi elinde çükür, bi elinde gazma, çalışır durur. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.