Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) SAKARYA'da polis ekipleri tarafından iki ilçede düzenlenen operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan ham maddelerle sentetik ecza malzemesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Sakarya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 200 adet içi boş makaron, uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen 120 gram aseton, 115 gram tütün, 45 kilo cannabinoid yapımında kullanılacak 15 gram sentetik cannabinoid hammaddesi ile 13 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)