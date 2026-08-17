Alanya’da bir restoranın mutfağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay, Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranın mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine adrese kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Büyümeden söndürülen yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, restoranın mutfağında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.