DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik dar boğazdan çıkış reçetesini oldukça iddialı bir zamanlamayla sundu. Katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendiren Babacan, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ekonomiyi rayına oturtmak için sadece iki dakikalık bir talimatın yeterli olacağını savundu. Alanya’da da vatandaşın en büyük sorunu haline gelen hayat pahalılığına karşı Babacan’ın sunduğu bu "hızlı çözüm" formülü dikkat çekti.

İKİ DAKİKADA ÖZGÜRLÜK VURGUSU

Ekonomik toparlanmanın temelini hukuk ve medya özgürlüğüne dayandıran Babacan, o 120 saniyelik planı şu sözlerle detaylandırdı: "İlk yapılacak hamle medyaya dönüp 'Arkadaşlar özgürsünüz, rahatça yazıp çizin' demektir. Bu sadece 60 saniye sürer. Hemen ardından yargı mensuplarına dönüp bir 60 saniye de onlara 'Hakim ve savcılarımız artık özgürsünüz, adaletin gereğini yapın' talimatı verilir. İşte çözüm bu kadar basit." Babacan'a göre bu adımların atılmasından sonraki bir ay içinde devlet kurumları toparlanacak, altı ay içinde toplum nefes alacak ve en geç iki yıl içinde enflasyon tek haneye düşecek.

BAKKAL DÜKKANI BİLE YÖNETEMEZLER

Mevcut ekonomi yönetimini sert ifadelerle eleştiren DEVA lideri, iktidarın servet transferi yaptığını iddia etti. "Ellerine bir bakkal dükkanı verseniz, altı ayda batırırlar" diyen Babacan, milyonlarca vatandaşın yanlış politikalar yüzünden perişan olduğunu belirtti. Parası olanın faizle servetine servet kattığını, borçla yaşayan dar gelirlinin ise daha da fakirleştiğini vurgulayan Babacan, emekli ve asgari ücretlilerin "batmış durumda" olduğunu ifade etti.

BİR KAHVE BİLE LÜKS OLDU

Özellikle üniversite öğrencilerinin yaşadığı geçim sıkıntısına değinen Babacan, geçmişle bugün arasında çarpıcı bir kıyaslama yaptı. Eskiden KYK burslarıyla öğrencilerin Avrupa tatiline çıkabildiğini hatırlatan Babacan, "Bugün 4 bin liralık bursu 30 güne böldüğünüzde günlük 133 lira düşüyor. Bu parayla bir kafede iki kupa kahve bile içemezsiniz" diyerek alım gücündeki dramatik düşüşü gözler önüne serdi.

TÜRKİYE BİR ZAMANLAR CAZİBE MERKEZİYDİ

Gençlerin yurt dışına gitme hayali kurmasından büyük üzüntü duyduğunu belirten Babacan, Türkiye'nin geçmişte dünya çapında bir cazibe merkezi olduğunu hatırlattı. Dünya Bankası eski Başkanı Jim Wolfensohn ile olan bir anısını paylaşan Babacan, "Özel uçağıyla 192 ülkeyi gezen 80 yaşındaki Wolfensohn, emekliliğinde Türkiye'de yaşamak istediğini söylemişti. 'İstanbul'u çok seviyorum, ders vermek istiyorum' diye beni aramıştı. Hukukun işlediği, aklın ve bilimin hakim olduğu o Türkiye'yi yeniden inşa etmek mümkün" ifadelerini kullandı.