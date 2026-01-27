ALANYA Dimçayı’nda geçtiğimiz aylarda doğalgaz hattı döşeme çalışmaları sırasında sulama kanalı yıkıldı. Hasar gören kanal, onarılmasına rağmen üreticilere su verilmiyor. Yaklaşık 1-2 aydır ürünlerini sulayamayan üreticiler, duruma isyan etti. Dimçayı’ndan Dinek’e kadar uzanan kanaldan sulama yapan çok sayıda üreticinin ürünleri susuzluk nedeniyle kurumaya yüz tuttu. Bölgede tarımsal üretim yapan çiftçiler, uzun süredir sulama yapamadıklarını belirterek ciddi verim kayıplarıyla karşı karşıya kaldıklarını ifade etti. Kanalın onarılmaması nedeniyle tarlaların ve seraların susuz kaldığını dile getiren üreticiler, emeklerinin boşa gittiğini söyledi. Duruma tepki gösteren üreticiler, “Ürünlerimiz aylardır susuzluktan kuruyor. Bu şekilde üreticiyi bitirmek mi istiyorlar? Doğalgaz çalışmaları sırasında zarar gören kanal hâlâ yapılmadı. Yetkililerden acil çözüm bulunmasını istiyoruz” diyerek çağrıda bulundu. Üreticiler, sulama suyunun bir an önce yeniden verilmemesi halinde hem ekonomik kayıpların artacağını hem de tarımsal üretimin büyük darbe alacağını belirterek, sorunun kalıcı şekilde çözülmesini talep etti.

