Alanya’da art arda gelen yağışlar sonrası Dim Barajı’nda kontrollü tahliye başladı. Debi yükseldi, Dimçayı çevresindeki piknik alanları ve işletmeler suya gömüldü.

Alanya’da günlerdir aralıksız süren yağışların ardından Dim Barajı su seviyesi kritik eşiğe yaklaştı. Baraj güvenliği için kontrollü tahliye süreci devreye alındı. Kapakların açılmasıyla birlikte Dimçayı debisi kısa sürede yükseldi, nehir yatağına yakın piknik alanları ile bazı turistik işletmeler su baskını yaşadı.

DİMÇAYI BOYUNCA SU SEVİYESİ HIZLA YÜKSELDİ

Sabah saatlerinde bölgeye gelen işletme sahipleri masa, sandalye ve oturma platformlarının su içinde kaldığını gördü. Bazı tesislerin alt bölümlerinde çamur ve su birikintileri oluştu. Elektrik tesisatı ve mutfak kısımlarında hasar oluştuğuna dair ilk bilgiler geliyor.

Su bu kez biraz daha hızlı yükseldi. Hazırlık yapmaya fırsat bulamayan küçük işletmeler de var.

GEÇMİŞ YILLARDA DA BENZER TAŞKINLAR YAŞANMIŞTI

Bölge esnafı, Dimçayı taşkın riskinin özellikle yoğun yağış dönemlerinde tekrar ettiğini söylüyor. Nehir yatağına yakın kurulan işletmelerin her sezon benzer tehlikeyle karşı karşıya kaldığı, ancak bu yağış periyodunda yükseliş hızının daha sert olduğu belirtiliyor.

Her yağmurda aynı tedirginlik. Bu kez biraz daha erken geldi gibi.

KONTROLLÜ TAHLİYE DEVAM EDECEK

Yetkili birimler, barajdaki basıncı dengelemek için kontrollü su bırakma işleminin aralıklarla süreceğini bildirdi. Perşembe günü de kapakların planlı şekilde açılıp kapatılması bekleniyor. Dimçayı hattında bulunan vatandaşlar ve işletmeler için dikkat uyarısı yapıldı.

Nehir yatağına yakın alanlarda bulunulmaması, ani su yükselmelerine karşı bölgenin boş bırakılması isteniyor. Özellikle günübirlik ziyaretçilerin dere kenarına inmemesi gerekiyor, çünkü seviye bir anda değişebiliyor…

TURİZM BÖLGESİNDE YAPI GÜVENLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Yıl boyunca yoğun ziyaretçi çeken Dimçayı çevresindeki tesislerin büyük bölümünün su hattına çok yakın kurulması, her taşkın döneminde aynı tartışmayı yeniden başlatıyor. Dimçayı piknik alanları su baskını riski ve yapı güvenliği konusu tekrar gündeme geldi.

Günlük yaşamda bu alanlar serinlemek ve nefes almak için tercih ediliyor ama yağışlı haftalarda tablo tersine dönüyor. Masa başında kahvaltı planlayanlar, bir anda su tahliyesi uyarısıyla karşılaşabiliyor.