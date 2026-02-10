Yengeliler sülalesinin sevilen ismi Ali Şenli’nin vefatı Alanya’da büyük üzüntü yarattı. Cenaze bugün öğle namazının ardından defnedilecek.

Alanya’da uzun yıllardır tanınan ailelerden biri olan Yengeliler sülalesi, acı bir kayıpla sarsıldı. Bir süredir ciddi bir hastalıkla mücadele eden Ali Şenli, 51 yaşında yaşamını yitirdi. Vefat haberi şehirde kısa sürede yayıldı, yakın çevresi ve dostları büyük üzüntü yaşadı.

AİLESİ VE YAKIN ÇEVRESİ YASTA

Alanya tarım camiasında bilinen isimlerden Muz Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Şenli’nin kardeşi olan Ali Şenli, aynı zamanda Dr. Nadir Aldemir’in de eniştesiydi. Aile çevresinde sakin kişiliği ve yardımseverliğiyle biliniyordu.

CENAZE KALE YAMACI MEZARLIĞI’NDA

Ali Şenli’nin cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kale Yamacı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.