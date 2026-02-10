Alanya’da bir tünelde yolu kapatıp asker uğurlaması yapan grup, trafiği durdurdu.

Alanya’da tünelde yapılan asker uğurlaması, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntülerle gündeme geldi. Hangi tünelde gerçekleştiği netleşmeyen olayda, kalabalık bir grubun araçları durdurduğu ve tünel içinde yolu kapatarak kutlama yaptığı görüldü.

Olay sırasında bazı kişilerin tünel ortasında oynadığı, araç geçişini bilinçli şekilde engellediği ve bu anların cep telefonu kameralarıyla kayda alındığı dikkat çekti. Görüntülerin kısa sürede sosyal medyada yayılması üzerine çok sayıda sürücü duruma tepki gösterdi.

TÜNEL İÇİNDE TRAFİK TAMAMEN DURDU

Tünel gibi kapalı alanlarda yapılan bu tür kutlamalar, görüş mesafesinin sınırlı olması ve ani duruşlar nedeniyle zincirleme kazalara davetiye çıkarıyor. Uzmanlar, özellikle tünel içinde araç durdurmanın ve yolu kapatmanın ağır risk oluşturduğunu vurguluyor.

Görüntülerde konvoydaki bazı araçların dörtlüleri yakarak durduğu, diğer sürücülerin ise uzun süre beklemek zorunda kaldığı görülüyor. Kornalar, müzik ve bağırışlar var ama en tehlikelisi… arkadan gelenin neyle karşılaşacağını bilmemesi.

Böyle anlarda bir ambulans geçmek istese ne olur, kim yol açar — orası da ayrı soru.

CEZA UYGULANDI MI, NET DEĞİL

Olayla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Tünelde yolu kapatarak kutlama yapan kişiler hakkında idari para cezası ya da işlem uygulanıp uygulanmadığı bilinmiyor. Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu tür konvoy ve uğurlama görüntüleri, son dönemde bölgede sıkça tartışılıyor.

Sürücüler ise özellikle Alanya’daki tünel geçişlerinde denetimlerin artırılmasını istiyor.