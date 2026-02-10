2000 sonrası sigorta girişi olan milyonlarca kişi kademeli emeklilik düzenlemesini bekliyor. Bakanlık cephesinden gelen son açıklama beklentiyi zayıflattı, ancak kulislerde tartışma sürüyor.

2000 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanların uzun süredir gündemde tuttuğu kademeli emeklilik düzenlemesi için gözler yeniden Ankara’ya çevrildi. EYT kapsamı dışında kalan ve kamuoyunda “tarihe takılanlar” olarak anılan kesim, yaş ve prim şartlarının esnetileceği bir model bekliyor. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelen son açıklama, kısa vadede bir değişiklik ihtimalini zayıflatıyor.

BAKANLIKTAN “GÜNDEMDE YOK” AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilik sisteminde yeni bir kademeli model hazırlığı olup olmadığı yönündeki sorulara verdiği yanıtta, mevcut sistemde köklü bir değişikliğin gündemde olmadığını söyledi. Açıklamada özellikle bütçe dengesi ve aktüeryal yapı vurgusu öne çıktı.

Bu ifade, düzenleme bekleyen milyonlar için net bir ret olarak yorumlandı. Yine de Meclis’e sunulabilecek olası torba yasa teklifleri içinde sürpriz maddeler olabileceği konuşuluyor. Net değil ama beklenti tamamen sönmüş de değil.

KADEMELİ EMEKLİLİK BEKLENTİSİ NEDEN ARTTI?

8 Eylül 1999 sonrası işe girenler için uygulanan kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı, özellikle uzun yıllar prim ödeyen çalışanlar tarafından eleştiriliyor. EYT düzenlemesiyle erken emeklilik hakkı elde eden kesimin ardından, benzer bir modelin kademeli geçişle genişletilmesi talebi büyüdü.

Sahada konuşulan şu: Aynı işyerinde benzer yıl çalışan iki kişiden biri emekli, diğeri daha uzun yıllar bekleyecek. Bu fark özellikle asgari ücret ve ağır iş kollarında çalışanları daha çok zorluyor.

2026 İÇİN KONUŞULAN KADEMELİ MODEL TABLOSU

Kamuoyunda dillendirilen ancak resmi niteliği bulunmayan bazı tahmini kademeli emeklilik senaryoları ise şöyle özetleniyor:

1999–2002 arası giriş: Kadın 43–46 / Erkek 45–48 yaş — 6250–7000 prim günü

Kadın 43–46 / Erkek 45–48 yaş — 6250–7000 prim günü 2002–2004 arası giriş: Kadın 47–49 / Erkek 49–51 yaş — 7000 prim günü

Kadın 47–49 / Erkek 49–51 yaş — 7000 prim günü 2004–2008 arası giriş: Kadın 50–52 / Erkek 52–54 yaş — 7000–7200 prim günü

Kadın 50–52 / Erkek 52–54 yaş — 7000–7200 prim günü 2008 sonrası giriş: Kadın 54+ / Erkek 56+ yaş — 7200+ prim günü

Bu tablo resmi değil. Sadece kulis ve beklenti hesapları. Ama sosyal medyada en çok paylaşılan şema bu.

7200 PRİM GÜNÜ EŞİTLEMESİ ÖN ADIM OLABİLİR Mİ?

Sosyal güvenlik uzmanları, Bağ-Kur sigortalıları için beklenen 7200 prim günü eşitlemesi düzenlemesinin hayata geçmesi halinde, bunun ileride kademeli emeklilik modeline geçiş için bir zemin oluşturabileceğini belirtiyor. Özellikle küçük esnaf ve kendi namına çalışanlar bu başlığı yakından izliyor.

Bazı çalışanlar prim gününü doldurmuş durumda ama yaş bekliyor. Maaş yok, emeklilik yok, ara formül de yok. Arada kalmış bir dönem gibi.

Şimdilik tablo değişmiş değil. Ama dosya kapanmış da sayılmıyor…