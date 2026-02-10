Alanya Ticaret ve Sanayi Odası önünde meydana gelen kazada başkan yardımcısı Yakut Benal hastaneye kaldırıldı. İlk bilgilere göre vücudunda kırıklar var.

Alanya’da ALTSO binası önünde yaşanan trafik kazası, iş dünyasında kısa sürede gündem oldu. Oda toplantısına katılmak üzere binaya gelen ALTSO Başkan Yardımcısı Yakut Benal’a, giriş bölümüne yakın noktada bir araç çarptı.

KAZA ODA BİNASI ÖNÜNDE MEYDANA GELDİ

Edinilen bilgilere göre olay, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binası önünde yaşandı. Toplantı saatine yetişmek için araçtan indiği sırada Benal’a seyir halindeki bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Benal için çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yakut Benal, ambulansla hastaneye götürüldü. Vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Sağlık durumuna ilişkin net ve kapsamlı açıklamanın doktor kontrolünden sonra yapılması bekleniyor.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın nasıl meydana geldiği, sürücünün durumu ve hız bilgisiyle ilgili resmi inceleme süreci başlatıldı. Olay yerindeki kamera kayıtlarının da değerlendirileceği öğrenildi.