İTÜ Meteoroloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Alanya ve Akdeniz hattı için kısa sürede etkili, altyapıyı zorlayabilecek şiddetli yağış uyarısı yaptı. Risk özellikle perşembe gecesi ve cuma günü artıyor.

Alanya ve çevresi için kuvvetli ve yer yer aşırı yağış uyarısı geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, Akdeniz üzerinden gelen sıcak ve nemli hava dalgasının Ege ve Akdeniz kıyılarında etkili olacağını belirtti. Yağışın bazı bölgelerde metrekareye yüksek miktarlara ulaşabileceği, bunun da sel ve su baskını riskini artırdığı ifade edildi.

TEHLİKELİ YAĞIŞ SİSTEMİ KIYIYA İNİYOR

Uzman değerlendirmesine göre yeni yağışlı sistem perşembe sabah saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kendini gösterecek. İlk etapta Ege kıyılarında etkili olması beklenen sistemin, devamında Batı ve Orta Akdeniz hattına kayacağı bildiriliyor. Bu geçişle birlikte yağış şiddetinin artması bekleniyor.

Şehir altyapısının kısa süreli ama yoğun yağışta zorlanabileceği uyarısı yapılıyor. Özellikle yağmur suyu tahliye kapasitesi sınırlı bölgelerde taşkın riski öne çıkıyor.

ALANYA’DA RİSKLİ SAATLER ÖNE ÇIKIYOR

Yapılan son değerlendirmelerde Alanya kuvvetli yağış beklenen ilçeler arasında gösteriliyor. Cuma günü gün içinde ve gece saatlerinde etkili olabilecek sağanakların; alt geçitlerde su birikmesine, kırsal mahalle yollarında çamur akıntısına ve şehir içi ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.

Düşük kotlu bölgelerde oturanlar, dere yatağına yakın alanlar ve eğimli arazilerde bulunan yerleşimler için dikkat çağrısı var. Kısa süreli bastıran yağış… gerisini zaten Alanyalı iyi bilir.

GECE YAĞIŞLARI DAHA ETKİLİ OLABİLİR

Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle perşembe gece ve cuma zaman dilimine dikkat çekiyor. Bu saatlerde yağış hücrelerinin daha güçlü gelişebileceği, yerel olarak çok kuvvetli sağanak görülebileceği aktarılıyor. Yıldırım ve kısa süreli fırtına ihtimali de değerlendirmeler arasında.

Uzmanlar, resmi meteoroloji uyarılarının anlık takip edilmesini, zorunlu olmadıkça riskli saatlerde trafiğe çıkılmamasını ve açık alan faaliyetlerinin ertelenmesini öneriyor.