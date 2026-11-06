Yeni yılda ehliyet almak isteyenleri yüksek maliyetler ve zorlu bir sınav süreci bekliyor. Sürücü kursları, artan akaryakıt ve işletme giderleri nedeniyle önümüzdeki yıl için yüzde 50 ile yüzde 80 arasında değişen zam taleplerini ilgili komisyonlara sunmaya başladı.

NTV'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Murat Tekin, halihazırda 20-25 bin lira bandında olan kurs ücretlerinin yeni yıldan itibaren 35 bin lira civarına çıkmasını beklediklerini bildirdi. Orta Anadolu Sürücü Kursları Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz ise Ankara'daki mevcut 20 bin liralık fiyatın da benzer seviyelere ulaşacağını ifade etti. Tepeöz, artan kira, araç bakım, lastik ve akaryakıt maliyetlerinin bu fiyat güncellemesini zorunlu kıldığını aktardı.

TOPLAM MALİYET 50 BİN LİRAYA YAKLAŞACAK

Sürücü adaylarının cebinden çıkacak tutar yalnızca kurs ücretiyle sınırlı kalmıyor. Mevcut tarifeye göre A1 ve A2 ehliyet harcı 2 bin 240 lira, B sınıfı ehliyet harcı 6 bin 754 lira ve değerli kağıt bedeli bin 690 lira olarak uygulanıyor. Yeni yılda bu harç kalemlerine ve sınav ücretlerine gelecek artışlarla birlikte, bir vatandaşın ehliyet sahibi olabilmesi için ödeyeceği toplam tutarın 50 bin liraya yaklaşacağı hesaplanıyor.

DİREKSİYON SINAVINDA YENİ DÖNEM NASIL OLACAK?

Maliyet artışının yanı sıra direksiyon sınavı formatında da köklü değişikliklere gidiliyor. Ezbere dayalı sabit parkur sistemi kaldırılarak, adayların serbest güzergah uygulamasıyla doğrudan akan trafikte sınava başlaması sağlanacak. Dubalar arasına park etme dönemi sona ererken, sürücü adayları artık gerçek araçlar arasına park etmek ve çevre yolunda eğitim görmek zorunda kalacak.

Fiyat artışlarından ve zorlaşan yeni sınav sisteminden etkilenmek istemeyen vatandaşlar, sürücü kurslarında yoğunluk oluşturmaya başladı. Sektör temsilcilerinin aktardığına göre kurumlardaki doluluk oranları şimdiden yüzde 100 seviyesine ulaştı.