Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir zincir markette yaşanan hırsızlık girişimi, güvenlik görevlisine yönelik kesici aletli saldırıya dönüştü. Yaklaşık 3 bin 500 TL değerindeki ürünü ödeme yapmadan götürmeye çalışan şüpheli, kendisini durdurmak isteyen görevliyi yaralayarak kaçtı. Polis tarafından yakalanan şüphelinin hakkında 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

MARKETTE HIRSIZLIK GİRİŞİMİ SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

Antalya Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre olay, Muratpaşa ilçesinde faaliyet gösteren bir zincir markette meydana geldi. Reyonlardan yaklaşık 3 bin 500 TL değerinde ürün alan şüpheli, kasada ödeme yapmadan iş yerinden ayrılmaya çalıştı.

Durumu fark eden güvenlik görevlisinin müdahalesi üzerine şüpheli, yanında bulunan kesici aletle görevliye saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan güvenlik görevlisini geride bırakan saldırgan, olay yerinden uzaklaştı.

6 YIL 11 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

Olayın ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda şüphelinin kimliği belirlendi. Polis ekiplerinin yürüttüğü araştırma ve takip neticesinde E.C.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında yapılan incelemede, daha önce işlediği bir suç nedeniyle 6 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Söz konusu cezanın hangi suçtan kaynaklandığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.C.T., adli makamlara sevk edildi. Hakimlik tarafından tutuklanmasına karar verilen şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına dayanan haberlerde olayın nitelikli yağma ve kasten yaralama kapsamında ele alındığı belirtildi. Kesici aletli saldırıya uğrayan güvenlik görevlisinin tedavisinin sürdüğü bildirilirken yaralanmasının ağırlığına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

YENİ ALANYA'DA AYNI OLAY DAHA ÖNCE YAYIMLANDI

Yeni Alanya'nın yayın arşivinde yapılan kontrolde, aynı olayın 5 Kasım 2026 tarihinde iki ayrı haberde yer aldığı görüldü. Muratpaşa'daki market saldırısı, şüphelinin yakalanması ve tutuklanması ile 6 yıl 11 aylık kesinleşmiş hapis cezasına ilişkin bilgiler daha önce okuyuculara aktarıldı. Mevcut bilgilerde yeni bir adli karar veya farklı bir gelişme bulunmuyor.