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Fiyatlar Opet'in ilçe bazlı pompa fiyatlarıdır. Diğer dağıtım şirketlerinin istasyonlarında küçük farklar olabilir.

Alanya'da 6 Kasım 2026 Cuma itibarıyla kurşunsuz benzinin litresi 76,80 liradan, motorinin litresi 102,94 liradan satılıyor. Benzinin litre fiyatında 5,99 liralık indirim var (önceki fiyat 82,79 lira).

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