Alanya'da Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu
Alanya'da Ukraynalı kadın evinde ölü bulundu
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Alanya'da 6 Kasım 2026 Cuma itibarıyla kurşunsuz benzinin litresi 76,80 liradan, motorinin litresi 102,94 liradan satılıyor. Benzinin litre fiyatında 5,99 liralık indirim var (önceki fiyat 82,79 lira).

İLÇE İLÇE AKARYAKIT FİYATLARI

İlçe Benzin (TL/litre) Motorin (TL/litre)
Alanya 76,80 102,94
Gazipaşa 76,80 102,94
Manavgat 76,79 102,93
Antalya (Muratpaşa) 76,77 102,91

Fiyatlar Opet'in ilçe bazlı pompa fiyatlarıdır. Diğer dağıtım şirketlerinin istasyonlarında küçük farklar olabilir.

Muhabir: Haber Merkezi