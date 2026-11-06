Alanya'da 6 Kasım 2026 Cuma itibarıyla kurşunsuz benzinin litresi 76,80 liradan, motorinin litresi 102,94 liradan satılıyor. Benzinin litre fiyatında 5,99 liralık indirim var (önceki fiyat 82,79 lira).
İLÇE İLÇE AKARYAKIT FİYATLARI
|İlçe
|Benzin (TL/litre)
|Motorin (TL/litre)
|Alanya
|76,80
|102,94
|Gazipaşa
|76,80
|102,94
|Manavgat
|76,79
|102,93
|Antalya (Muratpaşa)
|76,77
|102,91
Fiyatlar Opet'in ilçe bazlı pompa fiyatlarıdır. Diğer dağıtım şirketlerinin istasyonlarında küçük farklar olabilir.
Muhabir: Haber Merkezi