2027 yılı asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken Mali Müşavir Mustafa Genç'ten öne çıkan bir hesaplama geldi. Genç, yüzde 40 ve 45 zam ihtimallerini değerlendirerek net asgari ücretin 40 bin TL sınırını aşabileceğini belirtti. Açıklanan beş farklı senaryo, milyonlarca çalışanın yeni yılda alabileceği maaşlara ilişkin beklentileri yeniden gündeme taşıdı.

ASGARİ ÜCRETTE YÜZDE 45 ZAM HESABI

Sabah'ın aktardığına göre A Haber yayınında 2027 yılı asgari ücret beklentilerini değerlendiren Mali Müşavir Mustafa Genç, mevcut net ücret üzerinden yüzde 25 ile yüzde 45 arasında değişen artış oranlarını hesapladı. Genç'in değerlendirmesinde en yüksek senaryo 40 bin 709 TL olarak öne çıktı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının resmî verilerine göre 2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 TL olarak uygulanıyor. Yeni yılda yapılacak artışın belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında görüşmelere başlaması bekleniyor.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAM SENARYOLARI

Mustafa Genç'in paylaştığı hesaplamalara göre mevcut net asgari ücrete uygulanabilecek farklı artış oranları ve ortaya çıkacak yaklaşık maaş tutarları şöyle:

Yüzde 25 zam: 35.094 TL

Yüzde 30 zam: 36.498 TL

Yüzde 35 zam: 37.902 TL

Yüzde 40 zam: 39.306 TL

Yüzde 45 zam: 40.709 TL

Bu hesaplamalarda yüzde 30 artış ile yüzde 45 artış arasında aylık yaklaşık 4 bin 211 TL fark oluşuyor. Yüzde 45'lik senaryonun gerçekleşmesi durumunda mevcut net asgari ücrete kıyasla aylık yaklaşık 12 bin 634 TL artış meydana gelecek.

40 BİN TL ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE KAÇ ZAM GEREKİYOR?

Mevcut 28 bin 75 lira 50 kuruşluk net asgari ücret üzerinden yapılan hesaplama, 40 bin TL seviyesine ulaşılması için yaklaşık yüzde 42,47 oranında artış gerektiğini gösteriyor. Bu nedenle Genç'in değerlendirdiği yüzde 40'lık senaryo 40 bin TL'nin altında kalırken yüzde 45'lik artış bu sınırın üzerine çıkıyor.

Orta Vadeli Program'daki yüzde 28,4'lük yıl sonu enflasyon tahminini de değerlendiren Genç, yüzde 28 ile yüzde 30 arasındaki artış ihtimallerine öne çıktı. Yüzde 28,4 oranında zam uygulanması halinde mevcut net ücret üzerinden yapılan hesaplama yaklaşık 36 bin 49 TL'ye karşılık geliyor.

2026 YILINDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR ARTTI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Ekim 2026 tarihli çalışma hayatı istatistiklerine göre net asgari ücret, 2025 yılındaki 22 bin 104 lira 67 kuruş seviyesinden 2026 yılında 28 bin 75 lira 50 kuruşa yükseldi. Böylece yıllık artış oranı yüzde 27,01 olarak gerçekleşti.

Aynı resmî verilere göre 2026 yılında asgari ücretli bir çalışanın maaşından aylık 4 bin 624 lira 20 kuruş sosyal güvenlik primi ve 330 lira 30 kuruş işsizlik sigortası primi kesiliyor. Toplam 4 bin 954 lira 50 kuruşluk kesinti sonrasında net ücret hesaplanıyor.

ALANYA'DAKİ İŞLETMELERİN MALİYETİ DE DEĞİŞECEK

Yeni asgari ücret yalnızca çalışanların maaşlarını değil, Alanya'da turizm, konaklama, restoran, perakende ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin personel giderlerini de doğrudan ilgilendiriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı verilerine göre iki puanlık SGK prim indiriminden yararlanan imalat dışı sektörlerde bir asgari ücretlinin işverene aylık toplam maliyeti 40 bin 214 lira 3 kuruş. Prim indirimi uygulanmadığında bu tutar 40 bin 874 lira 63 kuruşa yükseliyor.

Bu veriler, Alanya'da özellikle çok sayıda personel çalıştıran otel, restoran ve diğer hizmet işletmelerinin 2027 yılı bütçelerinde yalnızca net maaş artışını değil, işveren sigorta primlerini de dikkate alması gerektiğini ortaya koyuyor.

2027 ASGARİ ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Mali Müşavir Mustafa Genç, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında toplanmasını ve yaklaşık üç veya dört toplantının ardından yeni ücretin açıklanmasını beklediğini söyledi. Genç, kararın 20-25 Aralık döneminde duyurulabileceği değerlendirmesinde bulundu.

İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinin yer aldığı komisyonun belirleyeceği yeni ücretin 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren uygulanması öngörülüyor. Nihai zam oranı ve net maaş tutarı, komisyon çalışmalarının tamamlanmasıyla kesinleşecek.