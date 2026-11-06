Antalya Kültür Yolu Festivali kapsamında 5 Kasım Perşembe akşamı Konyaaltı Beach Park'ta sahne alan Gökhan Türkmen, sevilen şarkılarını Antalyalı müzikseverlerle buluşturdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalin altıncı gününde gerçekleştirilen ücretsiz konser, müzikseverlerin katılımıyla tamamlandı.

GÖKHAN TÜRKMEN'DEN ANTALYA'DA SEVİLEN ŞARKILAR

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, Konyaaltı Beach Park'taki konserinde geniş bir repertuvarla dinleyicilerinin karşısına çıktı. Sanatçı, müzik kariyerinin bilinen eserleri arasında yer alan "Yan Sen", "Büyük İnsan" ve "Dön" şarkılarını seslendirdi.

Konserle ilgili yayımlanan haberlerde, Türkmen'in duygusal ve hareketli şarkılarının yer aldığı performansına binlerce müzikseverin katıldığı aktarıldı. Festivalin altıncı gününde düzenlenen etkinlik, Antalya'daki ücretsiz halk konserleri programının bir parçası olarak gerçekleştirildi.

ANTALYA KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ 8 KASIM'DA SONA ERECEK

Kültür ve Turizm Bakanlığının resmî Kültür Portalı'nda yayımlanan programa göre Antalya Kültür Yolu Festivali, 31 Ekim-8 Kasım 2026 tarihleri arasında dokuz gün boyunca düzenleniyor. Konyaaltı Beach Park'taki ücretsiz halk konserleri her akşam saat 21.00'de gerçekleştiriliyor.

Festivalin konser programı 31 Ekim'de Murat Boz ile başladı. Ardından Özcan Deniz, Simge, Poizi ve Sefo sahne aldı. Gökhan Türkmen'in 5 Kasım'daki performansıyla devam eden etkinliklerde, festivalin son üç gününde farklı sanatçılar Antalyalı müzikseverlerle buluşacak.

KONYAALTI'NDA SAHNEYE ÇIKACAK SON ÜÇ SANATÇI

Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı resmî takvime göre 6 Kasım Cuma akşamı Ebru Yaşar, 7 Kasım Cumartesi Demet Akalın ve 8 Kasım Pazar Hakan Altun, Konyaaltı Beach Park'ta sahne alacak. Konserlerin tamamı saat 21.00'de başlayacak ve ücretsiz olarak izlenebilecek.

FESTİVALDE KONSERLERİN YANI SIRA KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ

Antalya Kültür Yolu Festivali yalnızca müzik etkinlikleriyle sınırlı kalmıyor. Bakanlığın programında opera, bale, tiyatro, sergi, geleneksel sanat atölyeleri ve arkeolojik mirasa yönelik geziler de bulunuyor.

Festival kapsamında Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahne sanatları etkinlikleri düzenlenirken Antalya'nın farklı kültür merkezleri, müzeleri ve sanat galerilerinde sergiler ziyaretçilerle buluşuyor. Aspendos, Perge, Side, Phaselis, Sillyon ve Termessos gibi antik kentler de kültür ve kazı gezileri programında yer alıyor.

Antalya Kültür Yolu Festivali'nin güncel etkinlik takvimi, konser saatleri ve katılım koşullarına ilişkin ayrıntılı bilgiler Kültür ve Turizm Bakanlığının resmî Kültür Portalı ile kulturyolufestivali.com adresinden takip edilebiliyor.