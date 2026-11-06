Anayasa Mahkemesi (AYM), birden fazla ortağı bulunan ev, arsa ve tarlaların satışını doğrudan etkileyen kritik bir karara imza attı. CNN Türk'ün aktardığına göre, hisseli taşınmazlarda paydaşların öncelikli satın alma (şufa) hakkını kullanması durumunda, ödenecek bedelin hâkim tarafından rayiç bedel üzerinden belirlenmesini öngören yasal düzenleme iptal edildi.

ŞUFA HAKKINDAKİ BELİRSİZLİK BİTİYOR

Hisseli tapularda bir ortak payını dışarıdan birine sattığında, diğer ortakların bu payı öncelikli olarak alma hakkı bulunuyor. İptal edilen 2025 tarihli düzenleme, bu hakkın kullanımı sırasında ödenecek tutarın mahkemece belirlenmesini zorunlu kılıyordu. AYM'nin iptal gerekçesinde, alıcı ile satıcı arasında serbest piyasa koşullarında belirlenen satış bedelinin mahkeme kararıyla değiştirilmesinin haksız kazanç veya kayıplara yol açabileceği vurgulandı. Bu kararla birlikte, hissesini korumak veya büyütmek isteyen paydaşların ödeyeceği tutardaki yasal belirsizliğin önüne geçilmesi hedefleniyor.

KARAR NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLAYACAK?

Yüksek Mahkeme'nin aldığı iptal kararı derhal yürürlüğe girmeyecek. Hukuki bir boşluk oluşmaması amacıyla karar için 9 aylık bir geçiş süresi tanındı. Yeni bir yasal düzenleme yapılmaması halinde, mevcut rayiç bedel kuralı 6 Ağustos 2027 tarihine kadar uygulanmaya devam edecek. Bu tarihe kadar yapılacak şufa hakkı başvurularında geçiş sürecindeki usul geçerliliğini koruyacak.