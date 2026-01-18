Şoray Uzun’dan sert tepki

“Sekenler” dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla yaşananlara isyan etti. Uzun, paylaşımında özellikle televizyon dizileri üzerinden yapılan şiddet ve mafya övgüsünü eleştirdi.

Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bunca yıldır sadece çok para kazandırıyor diye akıl almaz rezillikleri, ahlaksızlıkları matah şeylermiş gibi mafya güzellemesi yapan dizileri her gün izleyen, ailesinin s.çıp sokağa attığı tiplerin nasıl davranmasını beklerdiniz ki?”

“Yazıklar olsun” sözleri gündem oldu

Şoray Uzun, paylaşımının devamında cezasızlık algısına da dikkat çekerek tepkisini daha sert sözlerle dile getirdi:

“İçeride domuz gibi besleneceğinden, hastalanınca 20 dakikada hastaneye ulaşacağından, ailesiyle görüntülü görüşeceğinden, en kısa zamanda dışarı çıkacağından emin olan gelişmemişlerin nasıl davranmasını beklerdiniz ki?! Yazıklar olsun!”

Sosyal medyada geniş yankı buldu

Uzun’un açıklamaları kısa sürede binlerce kez paylaşıldı ve çok sayıda yorum aldı. Kullanıcılar, genç yaşta işlenen şiddet olaylarına ve toplumda artan suç algısına karşı ortak tepki gösterdi.

Atlas Çağlayan’ın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kamuoyunda şiddetin normalleştirilmesi, cezasızlık algısı ve gençlerin korunması konularında daha güçlü önlemler alınması gerektiği yönündeki çağrılar artıyor.