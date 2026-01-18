Alanya’nın en işlek geçiş noktalarından biri olan Mahmutlar Mahallesi Yeni Çevre Yolu üzerindeki Sanayi Kavşağı, akşam saatlerinde korku dolu anlara sahne oldu. Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen beyaz renkli bir otomobil ile siyah renkli ticari bir araç, kavşakta şiddetli bir şekilde çarpıştı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Çarpışmanın şiddetiyle beyaz renkli otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekibi sevk edildi. Feci kazada araçlar adeta hurdaya dönerken, olay yerinde tam anlamıyla bir can pazarı yaşandı.

EKİPLER ANINDA MÜDAHALE ETTİ

Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, kazada yaralanan vatandaşlara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti. Jandarma ekipleri ise başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde sağladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.