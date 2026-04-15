ALANYA’NIN en önemli arterlerinden olan Atatürk Caddesi’ndeki alt ve üst yapı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Su, elektrik, internet, aydınlatma, telefon, kaldırım ve yağmur suyu drenaj hatlarının yenilendiği, ayrıca doğal gaz hattının döşendiği Atatürk Caddesi’nin kuzey şeridinde Alanya Belediyesi öncülüğünde birçok firma tarafından yürütülen altyapı çalışmaları tamamlanmış, sıcak asfalt serimi gerçekleştirilmişti. Caddenin güney şeridinde de altyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı ve Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sıcak asfalt çalışmaları başladı. Alaaddin Beach Otel önünden başlayan çalışmalar, Güzelyalı Caddesi bağlantı noktasına kadar ulaştı. Ekipler, Kale Market önüne kadar sıcak asfalt serim çalışmalarını tamamlayacak. Daha sonra Güzelyalı Caddesi’nde sürecek ve yeniden Atatürk Caddesi’ne bağlanarak, Mola Kavşağına ulaşacak.

BAŞKAN ÖZÇELİK: PLANIMIZA AKSAMADAN DEVAM EDİYORUZ

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Özçelik’e Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ile Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar eşlik etti. Başkan Özçelik sahada görev alan personele kolay gelsin dileklerini ileterek, özverili çalışmaları için teşekkür etti. Alanya tarihinde eşi görülmemiş bir çalışmaya imza attıklarını belirten Başkan Özçelik, “Planımıza uygun bir şekilde ve aksamadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Verdiğimiz sözün tam üstündeyiz ve önüne geçmeye çalışıyoruz. Bu yıl çok yağmur yağdı, Allah rahmet verdi. Halkımız açısından baktığımızda evet biraz zorlu bir süreç oldu ama güzel şeylere de kolayca ulaşılmıyor. 20-25 senedir yapılması gerekip de yapılamayan işe deli cesareti ile girdik.” dedi.



BAŞKAN ÖZÇELİK: PROBLEMLERİ BİTİRİYORUZ

Bölge esnafı ile bir araya gelen ve projenin tamamlanması için yoğun bir mesai harcadıklarını belirten Başkan Özçelik, “Alanya’nın bu bölgesindeki en önemli problemlerini bitirmiş olacağız. Kanalizasyon problemini bitiriyoruz. Yazın kalabalık olduğu dönemlerde kapasite yetmiyordu, rögarlardan taşıyordu. Bu görüntü artık yaşanmayacak. Atatürk Anıtı’nın önünden 25 Metrelik yola kadar olan bölgede kazı yaparak, hat bağlantılarını tamamlayacağız. Böylece bu problemi bitireceğiz. Yine su problemini bitirmiş olacağız. Vakti zamanında en iyi boruymuş ama şu an biliyoruz ki çok fazla kanserojen madde içeren bu borulardan hala su içiliyor. 25 Metrelik yola bağlantının ardından bu sorun bitecek. Fiber hatlarımız da döşendi ve öyle bir sorunumuz da kalmadı. Elektrik kesintilerinin en sık yaşandığı bölgelerden birisi burasıydı artık o da olmayacak. Doğal gazı da hazırladık. Doğal gaz şirketi buraya gaz verebildiğinde her şey hazır olacak” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ÖZÇELİK: HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

Çalışmaların tamamlanması ile hem vatandaşların hem de kente gelen misafirlerin konfora ulaşacağını belirten Başkan Özçelik, “Biz bu projeyi vaktinde tamamladığımızda orta ve uzun vadede büyük bir konfor sunmuş olacağız. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyoruz. Bunun yapılması lazımdı. 20 senedir niye yapılmamış diye siyasete girmiyoruz. Yapsalar iyiydi ama bize nasipmiş. İskele bölgesinde de büyük bir sorun vardı. 25-30 senedir Kızılkule ile Eski Belediye Binası arasındaki birçok noktadan fosseptik çıkıyordu. Bir gemi geldiğinde misafirlerimizi, çirkin görüntü ve kötü koku karşılıyordu. Siyaset etmiyorum ama yıllardır yapılmamış. Yapmışken onu da yapalım dedik ve inşallah kısa sürede bitmiş olacak. Allah izin verirse Mayıs ayında tüm bunları bitirmiş olacağız. Her şey çok güzel olacak” dedi.