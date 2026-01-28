Vietnam Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Hava Kuvvetleri'ne bağlı YAK-130 tipi uçağın, planlı eğitim görevi için yerel saatle 07.27'de havalandıktan kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle irtibatı kesildi. Teknik arızayı gideremeyen pilotun, uçağı yerleşim yerlerinden uzaklaştırarak güvenli bir bölgeye yönlendirdikten sonra fırlatma koltuğunu kullandığı belirtildi.

Hon Vinh dağına düşen uçağın yerleşim yerlerine zarar vermediği, yerel halkın yardımıyla hastaneye kaldırılan pilotun ise sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi. Yetkililer, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığını duyurdu.