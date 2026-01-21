Küresel petrol piyasalarındaki ateş sönmüyor ve döviz kurlarındaki hareketlilik doğrudan pompaya yansımaya devam ediyor. Alanya’daki sürücüleri, nakliyecileri ve turizm taşımacılarını yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatlarında kriz derinleşti. Akaryakıt istasyonlarında tabelalar, araç sahiplerinin cebini yakacak şekilde yeniden güncellendi.

ÜST ÜSTE GELEN ZAM DALGASI

Sürücüler henüz geçtiğimiz hafta yapılan 1,09 TL’lik zammın şokunu atlatamamışken, yeni bir fiyat artışı daha gerçekleşti. Brent petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü tırmanış ve dövizdeki dalgalanmalar gerekçe gösterilerek, Çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 TL daha zam yapıldı. Kısa süre önce uygulanan 93 kuruşluk indirimin etkisi tamamen silinirken, peş peşe gelen artışlar bütçeleri altüst etti.

REKOR SEVİYE GÖRÜLDÜ

Son yapılan 1 liralık artışla birlikte motorin litre fiyatları büyükşehirlerde 57 TL sınırına dayanarak tarihi bir eşiğe ulaştı. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat değişimi yaşanmadı; ancak benzin ile motorin arasındaki fiyat makası, dizel araç sahiplerinin aleyhine açılmaya devam ediyor. Alanya gibi ulaşımın ve lojistiğin kritik olduğu bölgelerde maliyetleri doğrudan etkileyen bu gelişme endişeyle takip ediliyor. Öte yandan LPG (otogaz) fiyatları, nakliye maliyetlerine göre farklılık göstererek 28-29 TL bandındaki seyrini koruyor.