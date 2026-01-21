ALESO 26’ncı Olağan Genel Kurulu Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı. Divan kurulunun oluşturulduğu genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Mevcut başkan Nuri Demir’in yeniden aday olmadığı genel kurulda Ali İhsan Özdemir turuncu listeyle, Duran Şimşek kırmızı listeyle ve Fatih Nizam mavi listeyle başkanlık için yarıştı. Gündem maddelerinin oylanması ve konuşmaların ardından oylama başladı. Saat 17.00’ye kadar süren oy verme işleminin ardından sandıklar açılarak sayıma işlemine geçildi. Sayım sonucu seçimi bin 660 oy alan Ali İhsan Özdemir kazandı. Adaylardan Duran Şimşek bin 573 oy alırken, diğer aday Fatih Nizam 236 oy aldı. Toplamda 3 bin 499 oyun kullanıldığı seçimde 30 oy ise geçersiz sayıldı.

İŞTE ALESO’NUN YENİ YÖNETİMİ

Turuncu liste ile yarışa giren ve 87 oy farkıyla kazanan Ali İhsan Özdemir’in, birlikte çalışacağı kurmay kadrosu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Osman Aksoy, Adem Şanlı, Mustafa Yılmaz, Aziz Çoban, Ali Mecek, Süleyman Yurttaş, Bayram Arslan, Alirıza Aykaç, Velat Ağaçhanlı ve Süleyman Hastürk.

‘TÜM İFTİRA VE ŞANTAJLARA RAĞMEN ZAFERE ULAŞTIK’

Seçimin ardından konuşan Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı seçilen Ali İhsan Özdemir, “Tüm iftira ve şantajlara rağmen eşim ve ekibimle birlikte zafere ulaştık. Seçim süreci boyunca hakkımızda asılsız iddialar ortaya atıldı. Ancak bu zorlu dönemde eşim, gece gündüz yanımda olarak bana büyük bir güç verdi. Desteği benim için son derece kıymetliydi. Ekip arkadaşlarımın her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu başarıyı hep birlikte elde ettik. Allah hepinizden razı olsun. Bütün herkese hayırlı olsun. Duygularımı ifade etmekte zorlanıyorum; heyecanım çok büyük. Sağ olun, var olun. Teşekkürler Alanya” ifadelerini kullandı.

‘OYLAR PARA KARŞILIĞI SATILDI’

Sonuçların açıklanmasının ardından konuşan başkan adayı Duran Şimşek, “Bir önceki seçimde adaletli bir ortamda 500’ün üzerinde oy alan bir arkadaşımız, bugün yaklaşık 100 oy aldı. Bu ekipte 28 kişi var. Bu arkadaşların beş kişiye bile sözü geçmiyor mu? Biz para karşılığında satıldık, açık ve net. Başka bir izahı yok. Bir sandıktan bir kişinin 7 oyu çıkıyor, bazılarından 6, bazılarından 5 oy çıkıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Nasıl satıldığımızın açık bir örneğidir. Yazık oldu, Alanya esnafına yazık oldu. Bu saatten sonra kim ne hali varsa görsün, biz bu yolda yokuz. Ancak şunu özellikle söylemek istiyorum: Aday olmayacağım. Bana oy veren ya da vermeyen tüm esnafımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Öncelikle gönül dostlarıma, arkadaşlarıma, bu ekibe; yanımda olan ya da olamayan, uzaktan yakından desteğini esirgemeyen herkese, eşime ve dostlarıma teşekkür ediyorum. Şu bir gerçektir ki Duran Şimşek’in elinden seçimi zorla aldılar. Mavi liste satılmış bir listedir. Kaç para karşılığında bilmiyoruz. Gizli para oyunlarının döndüğüne dair bir haber yapıldı. Biz ise Alanya esnafının böyle bir şeye asla boyun eğmeyeceğini düşündük. Sonuç itibarıyla oyumuzu aldık. Ama şu bir gerçektir arkadaşlar: Bu saatten sonra adalet, bu ülkenin hiçbir yerinde işlemiyor” dedi.