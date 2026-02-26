Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda Alanya’da C.Ç. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 17 kilogram kıyılmış tütün, 2 adet elektrikli tütün dolum makinesi, 2 adet kompresör, 1 adet elektronik terazi ve 47 adet paketlemede kullanılan kilitli poşet ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.MEHMET AL

Kaynak: Haber Merkezi