Alanya dahil tüm Antalya’yı ilgilendiren davada oklar, Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in yeğeni Nurhak E.’ye çevrildi. Savcılık, belediye kasasından çıkan milyonlar, lüks araçlar ve açıklanamayan para transferleri arasındaki karanlık bağlantıları deşifre etti.

İŞE GİTMEDEN SERVET KAZANMIŞ

İddianamenin en çarpıcı bölümü, belediye iştiraki ALDAŞ A.Ş. üzerindeki maliyet tablosu oldu. Nurhak E.’nin, ALDAŞ bünyesinde kağıt üzerinde görevli göründüğü 2023-2025 yılları arasında, kuruma toplam maliyetinin 2 milyon 726 bin lirayı bulduğu tespit edildi. Savcılık, şüphelinin bu süre zarfında somut bir görev tanımı olmadığını ve fiili bir çalışma yürütmediğini belirledi. "Bankamatik memuru" iddialarını güçlendiren bu tabloda, şahsın hesabına yatan 1 milyon 330 bin liralık maaşın, daha sonraki lüks harcamaları açıklamada yetersiz kaldığı vurgulandı.

WHATSAPP GRUBUNDA 'CANIM AİLEM' DETAYI

Soruşturma derinleştikçe aile içindeki para trafiği de gün yüzüne çıktı. Zuhal Böcek’in telefonunda yapılan incelemelerde, Mustafa Gökhan Böcek ve firari şüpheli Nurhak E.’nin de bulunduğu "Canım Ailem" isimli bir WhatsApp grubu tespit edildi. Savcılık, bu gruptaki yazışmaların büyük kısmının lüks araç alımları, plaka tahsisleri ve para transferlerini koordine etmek amacıyla yapıldığını kayda geçirdi.

KUYUMCUDAN GELEN GİZEMLİ MİLYONLAR VE PLAKA OYUNU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına da yansıyan detaylara göre, Nurhak E.’nin hesabına bir kuyumcu üzerinden sadece iki günde 2,5 milyon lira giriş yapıldı. Bu paranın hemen ardından lüks bir araç alındığı ve "07 ZM 321" plakasının özel olarak ayarlandığı belirlendi. İddianamede, bu plakanın daha sonra boşa çıkarılarak Zuhal Böcek adına alınan araçlara tahsis edilmesi "bilinçli bir kurgu" olarak nitelendirildi. Ayrıca şüphelinin, annesi üzerinden yaptığı araç satışından elde edilen 1 milyon lirayı aynı gün Zuhal Böcek’in hesabına aktarması, "suç gelirini aklama" faaliyeti olarak değerlendirildi.

Soruşturma çemberinin daralmasıyla birlikte Nurhak E.’nin 25 Temmuz 2025 tarihinde yurt dışına çıktığı ortaya çıktı. Lüks aracına el konulan ve Türkiye’ye dönmeyen şüpheli hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla 7 Ocak 2026’da yakalama kararı çıkarıldı. Savcılık, tüm bu para ve araç trafiğinin organize bir suç geliri gizleme faaliyeti olduğu görüşünde birleşti.